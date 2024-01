New York 19. januára (TASR) - Slovenský útočník Martin Pospíšil utrpel zranenie, pre ktoré predčasne odstúpil z nočného zápasu NHL proti Torontu. Útočník Calgary Flames stratil stabilitu po kontakte s nohou Austona Matthewsa a narazil hlavou na mantinel. Z ľadu sa dokázal sám postaviť, no v odchode mu museli pomôcť spoluhráči. Do hry už viac nezasiahol a klub neskôr informoval, že Pospíšil utrpel zranenie v hornej časti tela.



Nepríjemný moment sa stal v prvej tretine zápasu, v ktorom domáci Flames napokon prehrali 3:4. Pospíšil stihol odohrať na krídle tretej formácie 3:46 minúty, počas ktorých zaznamenal jednu strelu, dva hity a jednu zblokovanú strelu. Vo formácii ho nahradil krajan Adam Ružička.



Flames zatiaľ presnejšie nešpecifikovali Pospíšilove zranenie. Zámorskí komentátori okamžite pripomenuli jeho päť otrasov mozgu, ktoré utrpel od roku 2019. Po predošlom, z decembra 2022 v zápase AHL, vynechal zvyšok sezóny.