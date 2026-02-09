< sekcia Šport
Pospíšil zaujal na tréningu hitom: „Chcem odovzdať energiu“
Autor TASR
Miláno 9. februára (TASR) - Slovenskí hokejisti pôsobiaci v zámorskej NHL majú za sebou prvý hodinový intenzívny tréning na ZOH v Miláne. Počas neho si nacvičovali rôzne herné kombinácie a útočník Martin Pospíšil zaujal aj tvrdým hitom.
Obranca Erik Černák sa pred tréningom dozvedel, že bude spolu s Martinom Fehérvárym asistentom kapitána Tomáša Tatara. „Pre každého hráča, ktorý má to áčko na drese, je to pocta. A hlavne na olympiáde. Je to taký detský sen, každý jeden mladý hráč sa chce dostať na olympiádu. Nám sa to podarilo a je pekné mať to áčko drese a pomôcť mužstvu s líderstvom.“
Pospíšil sa po dlhej pauze zavinenej otrasom mozgu už cíti dobre a na tréningu dal o sebe vedieť. Na konci tvrdo narazil na mantinel Samuela Takáča. „Chalani vedia, že využívam fyzickú hru, snažím sa o to aj na tréningu. Dávajú si pozor, ale snažím sa čisto dohrávať súboje ako na tréningu, tak aj v zápase. Snažím sa túto energiu odovzdať spoluhráčom a pripraviť sa čo najlepšie na zápas. Ja si myslím, že som už späť, cítim sa veľmi dobre, mám za sebou veľa tréningov, za krátky čas som odohral dosť zápasov a cítim sa veľmi dobre. Som veľmi rád, že tu môžem byť a teším sa nielen na svoju päťku, ale aj na chalanov a celkovo na tím. Zajtra máme posledný tréning, budeme sa snažiť pripraviť čo najlepšie a potom odovzdať maximum.“
Černáka čaká v poslednom zápase v B-skupine špecifický duel, keď nastúpi proti svojmu spoluhráčovi a kapitánovi Tampy Bay Victorovi Hedmanovi, ktorý povedie do boja Švédov. „Dúfam, že si odnesieme víťazstvo, aby som mu to potom mohol pripomínať počas zvyšku sezóny. Ale bude to príjemné postaviť sa proti ´Hedimu´. Je to môj kapitán v mužstve, dlhodobý spoluhráč, bol to môj mentor keď som prišiel do ligy. Veľa som sa od neho naučil, takže bude to pekné hrať proti nemu.“
V prvej presilovkovej formácii hrali Slováci na tréningu v zložení Tatar, Nemec, Slafkovský, Dvorský a Hudáček. Slafkovský si pred jednou zobral slovo a ukazoval spoluhráčom rôzne gestá. „Každý vidíme rôzne veci a ja len chcem, aby sme mali čo najlepšiu presilovku, aby sme boli čo najefektívnejší. Snažím sa len hovoriť svoje nápady, ale každý niečo porozpráva, určite si ešte o tom pokecáme,“ vysvetlil 21-ročný útočník.
Slafkovský štartoval aj na ZOH pred štyrmi rokmi, tento turnaj mu otvoril cestu k pozícii draftovej jednotky v NHL. „Ja sa veľmi teším, aj na to, že sme v Taliansku blízko domova môže prísť rodina. Podľa mňa tu máme to najlepšie, čo sme mohli mať a už je len na nás, ako to využijeme.“
