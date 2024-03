Pospíšila čaká vypočutie pred disciplinárkou za zákrok na Dunna

New York 5. marca (TASR) - Slovenského hokejového útočníka Martina Pospíšila čaká v stredu disciplinárne konanie pred oddelením NHL pre bezpečnosť hráčov za jeho zákrok na Vincenta Dunna v utorkovom zápase, v ktorom jeho Calgary prehralo doma so Seattlom 2:4.



Dvadsaťštyriročný Pospíšil to v 54. minúte prehnal v útočnom pásme s agresívnym forčekingom. Po ataku zozadu obrancu Seattlu hlavou nepríjemne vrazil do mantinelu a dostal trest 5 minútu a do konca zápasu. Dunn utrpel nešpecifikované zranenie a do zápasu sa už nevrátil.



Pospíšil sa prezentoval tvrdým bodyčekom aj v 28. minúte, keď atakoval švédskeho beka Adama Larssona. Tento hit však rozhodcovia vyhodnotili ako čistý a Pospíšil videl iba menší trest za následnú šarvátku s Tyeom Kartyem.