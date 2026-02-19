< sekcia Šport
Pospíšila motivuje viac vecí, Američanov sa podľa neho netreba báť
Slovenskí hokejisti majú na dosah cenný kov spod piatich kruhov opäť po štyroch rokoch, no na turnaji v Miláne štartujú po 12 rokoch aj hráči z NHL a medailový úspech by chutil oveľa viac.
Autor TASR
Miláno 19. februára (TASR) - Slovenských hokejistov delí na ZOH 2026 už len jeden zápas od medailovej istoty. V semifinále narazia na silný výber USA, no útočník Martin Pospíšil prízvukuje, že zámorského tímu sa netreba báť. Cesta k úspechu vedie podľa neho aj cez tvrdú hru.
Slováci po štvrťfinálovom triumfe 6:2 nad Nemeckom čakali na súpera do neskorého večera, jasno bolo po víťazstve Američanov nad Švédskom 2:1 po predĺžení. Na výber USA narazia v piatok o 21.10 v aréne Santa Giulia. „Samozrejme treba hrať tvrdo a keď bude šanca na presilovkách, tak musíme dať gól. Naša päťka bude hrať ten istý hokej ako doteraz. Sme veľkí hráči a budeme využívať naše telá a budeme sa snažiť im to znepríjemňovať. Vieme aké to je ťažké, keď vás niekto dohráva. Budeme sa snažiť celých 60 minút,“ povedal Pospíšil.
V americkom tíme je viacero hviezd z NHL, Pospíšil však naznačil, kadiaľ by mohla viesť cesta za gólmi: „Tiež majú dobrú defenzívu ako my, ale treba hrať jednoducho. Vieme, že nie každý obranca to má rád, keď si to hodíte dole a napádate ich. Videli sme to aj proti Nemcom, ich obrancovia mali veľa problémov v defenzíve. Ale treba hrať tvrdo a hlavne sa ich nebáť.“
Slovenskí hokejisti majú na dosah cenný kov spod piatich kruhov opäť po štyroch rokoch, no na turnaji v Miláne štartujú po 12 rokoch aj hráči z NHL a medailový úspech by chutil oveľa viac. „Znamená to extrémne veľa. V kariére sa to stane možno iba raz. Človek si to takto neuvedomuje, ale je to neskutočná šanca získať medailu. Budeme sa snažiť pripraviť na zajtrajší zápas čo najviac a odovzdať zo seba maximum,“ uviedol 26-ročný Pospíšil.
Tvrdý a nekompromisný hokejista má za sebou náročné obdobie, v profilige dlho pauzoval pre otras mozgu, ale na turnaji zo seba odovzdáva maximum. „Ja sa cítim výborne a myslím si, že aj zvyšok tímu. Viackrát som spomínal, že nie každý rok sa stretne takáto partia. Naozaj je to niečo neskutočné, hráme jeden za druhého a sila tímu je obrovská. Zajtra to je o jednom zápase a potom sa už môže stať čokoľvek. Ja verím, že zvíťazíme.“
Zámorskí novinári akreditovaní v Miláne sa chystajú na finále Kanada - USA, aj toto slovenský výber motivuje. „Nechcem nič hovoriť dopredu, ale verím, že ten zápas nebudú mať ľahký,“ vyhlásil Pospíšil.
Spolu so svojimi spoluhráčmi verí, že hokejový ošiaľ na Slovensku vypukne ešte do väčších rozmerov. „Cez sociálne siete je to určite cítiť, aj cez správy, ktoré mi chodia. Som veľmi rád, že aspoň touto cestou sa vieme v ťažkých časoch spojiť.“
/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/
