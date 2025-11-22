Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pospíšilovi prospela zmena v zostave Komety: Posun mi dodal impulz

Na snímke Kristián Pospíšil. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Pospíšila prednedávnom povýšili do prvej formácie, spolu s krajanom Lukášom Cingeľom a Jakubom Flekom majú mimoriadnu produktivitu.

Autor TASR
Brno 22. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Kristián Pospíšil si pochvaľuje zmenu jeho zaradenia v zostave českej Komety Brno. Pri piatkovom extraligovom víťazstve na ľade Kladna (4:1) si 29-ročný útočník zapísal do štatistík tri asistencie.

Pospíšila prednedávnom povýšili do prvej formácie, spolu s krajanom Lukášom Cingeľom a Jakubom Flekom majú mimoriadnu produktivitu. Proti Kladnu mali spoločne na konte osem kanadských bodov. „Posun do prvej päťky mi dodal impulz. Chcem pomôcť tímu nielen produktivitou, ale hlavne víťazstvami. Snažím sa ich doručiť. Extrémne ma teší, že naša lajna je produktívna. Veľmi sme si sadli, všetkým trom nám to spolu funguje. S oboma je radosť hrať,“ vyjadril sa Pospíšil pre sport.cz.

Reprezentant Slovenska naberá čoraz lepšie čísla v produktivite, po 23 zápasoch má bilanciu päť gólov a 11 asistencií. „Panuje s nimi spokojnosť. Mali by pomôcť s produktivitou, čo sa chalanom darí. Sme radi, že im to ide. Vážme si to,“ povedal tréner Brna Kamil Pokorný.
