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Postecoglou bude novým trénerom Ronalda v klube Al-Nassr
Postecoglou v minulosti trénoval Tottenham Hotspur a Nottingham Forest.
Autor TASR
Londýn 3. júla (TASR) - Ange Postecoglou sa stal novým trénerom saudskoarabského klubu Al-Nassr, v ktorom pôsobí aj portugalský futbalista Cristiano Ronaldo. Austrálsky kouč podpísal dvojročný kontrakt.
Postecoglou v minulosti trénoval Tottenham Hotspur a Nottingham Forest. Vo funkcii kormidelníka Al-Nassru-nahradí Jorgeho Jesusa, ktorý v minulej sezóne získal s tímom titul. Informovala o tom agentúra DPA.
Postecoglou v minulosti trénoval Tottenham Hotspur a Nottingham Forest. Vo funkcii kormidelníka Al-Nassru-nahradí Jorgeho Jesusa, ktorý v minulej sezóne získal s tímom titul. Informovala o tom agentúra DPA.