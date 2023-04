Postup Toronta oslavovali v uliciach, Matthews: Nie je koniec

Toronto 30. apríla (TASR) - Dlhé čakanie sa skončilo. Hokejisti Toronta prvýkrát od roku 2004 prešli prvým kolom play off NHL, keď v šiestom zápase vyhrali na ľade finalistu minulej sezóny Tampy Bay 2:1 po predĺžení a v celej sérii triumfovali 4:2. Úspech tímu z tzv. originálnej šestky odštartoval v metropole kanadskej provincie Ontario bujaré oslavy.



Maple Leafs pred 19 rokmi vyradili v prvom kole Ottawu, keď v siedmom zápase vyhrali 4:1. V drese Senators vtedy pôsobilo trio Slovákov Peter Bondra, Zdeno Chára a Marián Hossa, pričom Chára s Hossom v siedmom zápase asistovali pri jednom góle "senátorov" Václava Varaďu. Toronto s veteránom Edom Belfourom v bránke a s hráčmi ako Mats Sundin, Joe Nieuwendyk, Brian Leetch, Alexander Mogiľnyj, či Tie Domi však v konferenčnom semifinále vypadli v šiestich zápasoch s Philadelphiou Flyers.



Na ďalšiu víťaznú sériu si museli hráči, tréneri a fanúšikovia Toronta počkať neuveriteľných 6948 dní. Hrdinom mužstva bol John Tavares, ktorý rozhodol v Amalie Arene o víťazstve 2:1 po predĺžení. Tridsaťdvaročný ontarijský rodák má od malička k Maple Leafs citový vzťah, rovnako ako Mitchell Marner. "Vedel som, že pred bránkou je dobrá clona. Tak som to tam hodil a čakal čo sa stane," opísal Tavares svoj víťazný zásah.



"Ani to neviem opísať. Každý musí byť nesmierne hrdý na naše výkony v celej sérii," povedal pre Toronto Sun Auston Matthews, ktorý skóroval v štvrtom zápase za sebou a piatym gólom v nadstavbovej časti otvoril skóre duelu. Maple Leafs prehrali osem sérií play off za sebou, čo bola najdlhšia aktívna séria spomedzi všetkých tímov v NHL a piata najdlhšia v histórii. "Zhodili sme z chrbta opicu. Viacerí sme na tento úspech dlho čakali a teraz vieme, že to bude už len ťažšie. Toto nie je koniec," dodal americký útočník.



Toronto začalo sériu domácou prehrou 3:7, ale potom tromi víťazstvami za sebou otočilo sériu. Kľúčový bol obrat z 1:4 na 5:4 v štvrtom zápase na ľade Lightning. Doma postup ešte Maple Leafs nepotvrdili, ale na druhý pokus im to vyšlo. Toronto vyhralo v Amalie Aréne všetky tri zápasy v predĺžení a stali sa prvým tímom v histórii NHL, ktorý v jednej sérii triumfoval trikrát vonku v extračase.



V druhom kole sa Toronto stretne s víťazmi Prezidentskej trofeje Bostonom, alebo s Floridou. O víťazovi tejto série rozhodne v noci na pondelok siedmy zápas. Tisíce oslavujúcich fanúšikov v uliciach Toronta skandovalo "My chceme Floridu." Ulice boli plné fanúšikovi v modro-bielych farbách, meškali autobusy a tvorili sa zápchy. V hokejovom meste bol veľký večer, ale hráči sa unisono zhodujú, že postupom cez prvé kolo sa nič nekončí, práve naopak. Maple Leafs vyhrali Stanley Cup trinásťkrát, ale naposledy v roku 1967.



Postup do druhého kola si vybojoval aj ďalší kanadský tím. Edmonton vyhral v Los Angeles 5:4 a v celej sérii triumfoval 4:2 na zápasy. Cez prvé kolo prešli Oilers šestnástykrát v histórii klubu. Štvrtýkrát sa im to podarilo v dvoch rokoch za sebou. Od vstupu do NHL (1979-80) vyhrali 38 z 57 sérií play off.



V drese Edmontonu sa bodovo presadili obe ofenzívne opory - Connor McDavid zaznamenal gól a asistenciu, Leon Draisaitl strelil svoj siedmy gól v play off. Nemecký útočník zvýšil na 3:1, bol to jeho 70. bod v play off v 43. zápase, v histórii NHL sa na túto métu dostali rýchlejšie len dvaja hráči Wayne Gretzky (29 zápasov) a Mario Lemieux (36). Draisatl neskóroval len v treťom zápase tejto série, no bodoval v každom a celkovo v šiestich dueloch nazbieral 11 bodov (7+4). Celkovo natiahol sériu bodov v play off na sedem zápasov, v poslednom stretnutí minulej sezóny proti neskoršiemu víťazovi Stanley Cupu Coloradu nazbieral štyri asistencie.



Kings vyhrali sériu play off naposledy v roku 2014, keď vo finále aj s Mariánom Gáboríkom v zostave zdolali NY Rangers a získali Stanley Cup.



V sérii medzi New Jersey a New Yorkom Rangers rozhodne až siedmy zápas. “Jazdci” zareagovali na tri prehry za sebou a zdolali Devils s Tomášom Tatarom 5:2. O všetkom tak v "bitke o rieku Hudson" rozhodne tretíkrát v histórii siedmy zápas. V doterajších dvoch uspeli vždy Rangers. V roku 1992 v semifinále Patrickovej divízie a v roku 1994 na ceste za Stanley Cupom vo finále Východnej konferencie.