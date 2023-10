Postup Třincu režírovali tromi gólmi Slováci, Hudáček s bilanciou 1+2

Liga majstrov 6. kolo:



HC Oceláři Třinec - Aalborg Pirates 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)



Góly: 7. ČACHO (DRAVECKÝ), 15. HUDÁČEK, 35. Vrána (HUDÁČEK), 53. ROMAN (HUDÁČEK)



Třinec 18. októbra (TASR) - Hokejisti HC Oceláři Třinec si zabezpečili postup do ďalšej fázy hokejovej Ligy majstrov. Úradujúci český šampión zvíťazil v stredajšom záverečnom stretnutí na domácom ľade nad dánskym Aalborgom 4:0. Na triumfe sa podieľali traja slovenskí strelci Viliam Čacho, Miloš Roman a Libor Hudáček. Posledný menovaný si pripísal aj dve asistencie a s 10 bodmi (4+6) vedie produktivitu celej súťaže.Třinec obsadil v 24-člennej tabuľke konečné 12. miesto so ziskom 10 bodov. Do vyraďovacej fázy postúpilo 16 najlepších tímov.