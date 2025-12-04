< sekcia Šport
Potapovová zmenila občianstvo: Rakúsko je miesto, ktoré milujem
Momentálne 51. hráčka svetového rebríčka sa prakticky hneď stane rakúskou jednotkou, keďže súčasná líderka Julia Grabherová je na 94. mieste.
Autor TASR
Moskva 4. decembra (TASR) - Ruská tenistka Anastasia Potapovová bude od novej sezóny súťažiť vo farbách Rakúska. O zmene svojej občianskej príslušnosti vo štvrtok informovala na sociálnej sieti.
Momentálne 51. hráčka svetového rebríčka sa prakticky hneď stane rakúskou jednotkou, keďže súčasná líderka Julia Grabherová je na 94. mieste. „S radosťou vám všetkým oznamujem, že rakúska vláda schválila moju žiadosť o občianstvo. Rakúsko je miesto, ktoré milujem. Je neuveriteľne prívetivé a cítim sa tam úplne ako doma. Zbožňujem byť vo Viedni a teším sa, že si tam vytvorím svoj druhý domov,“ napísala 24-ročná Potapovová na Instagrame.
