Potocká a Slušná postúpili na ME do semifinále na 50 m motýlik

Belehrad 18. júna (TASR) - Slovenské plavkyne Tamara Potocká a Lillian Slušná postúpili na ME v Belehrade do semifinále v disciplíne 50 m motýlik. Potocká obsadila v rozjazdách celkové druhé miesto s časom 26,12 s, na najrýchlejšiu Švédku Saru Junevikovú stratila 0,11 s. Slušná sa s výkonom 26,99 s umiestnila na 18. priečke.



Do popoludňajšieho semifinále v disciplíne 100 m prsia sa neprebojovali Andrea Podmaníková a Nikoleta Trníková, prvá menovaná však bola v pozícii druhej náhradníčky. S časom 1:09,48 min skončila 18., Trníková sa umiestnila o päť pozícií nižšie. Medzi mužmi neuspel Matej Duša, v disciplíne 100 m v. sp. obsadil 36. miesto. Na lídra Davida Popoviciho z Rumunska stratil 1,92 s.