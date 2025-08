Potocká nepostúpila do finále 50 m motýlik

Singapur 1. augusta (TASR) - Slovenská plavkyňa Tamara Potocká nepostúpila do finále disciplíny 50 m motýlik na MS v Singapure. V prvom semifinále obsadila posledné ôsme miesto časom 25,86 sekundy.



Celkovo sa 22-ročná Slovenka umiestnila na 15. mieste - vyrovnala druhý najlepší výkon svojej kariéry, no nezlepšila ten z rozplavieb (25,63 s), ktorý by stačil v semifinále na desiatu pozíciu. V boji o najlepšiu osmičku sa snažila zabrať v závere, nakoniec však dohmatla ako ôsma.