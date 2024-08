Paríž 2. augusta (TASR) - Slovenská plavkyňa Tamara Potocká nepostúpila do semifinále na 200 m pol.pr. na olympijských hrách v Paríži V rozplavbách obsadila 23. miesto časom 2:14,20. Za svojím vlastným slovenským rekordom z júnových ME v Belehrade zaostala o takmer dve sekundy.



Potockej vyšiel štart a po úvodnom motýľkarskom úseku bola na prvej priečke. Po znakárskej päťdesiatke klesla na šiestu pozíciu a už sa jej nepodarilo posunúť vyššie. Za víťaznou Kanaďankou Summer Mcintoshovou zaostala o 4,30 s. Pre Potockú to bola premiéra pod piatimi kruhmi.