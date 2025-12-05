< sekcia Šport
Potocká postúpila do finále 200 m pol.pr. zo 6. miesta

Autor TASR
Lublin 5. decembra (TASR) - Slovenská reprezentantka Tamara Potocká sa prebojovala do finále disciplíny 200 m polohové preteky na ME v krátkom bazéne. V piatkovom semifinále na podujatí v poľskom Lubline dosiahla čas 2:07,24 min. a obsadila celkové 6. miesto. Finále je na programe v sobotu večer.
Potocká sa v piatkových rozplavbách umiestnila na 14. priečke s časom 2:10,45 min, svoj výkon vo večernom semifinále tak vylepšila o viac než tri sekundy. Za najrýchlejšou Freyou Colbertovou z Veľkej Británie zaostala o 82 stotín.
