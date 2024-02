Potocká postúpila do semifinále 200 m polohové preteky

MS - rozplavby:



Dauha 11. februára (TASR) - Slovenská plavkyňa Tamara Potocká sa kvalifikovala do semifinále 200 m polohové preteky na MS v plaveckých športoch v katarskej Dauhe. V nedeľňajšej tretej rozplavbe obsadila 6. miesto časom 2:15,69 min. Víťazkou sa stala Američanka Kate Douglassová (2:10,01).Samuel Košťál triumfoval v 2. rozplavbe na 400 m voľný štýl časom 3:54,78 min. Na postup mu to však nestačilo a na celkového víťaza Elijaha Winningtona z Austrálie stratil 10,41 s. Tibor Tišťan sa nekvalifikoval v disciplíne 50 m motýlik. V 5. rozplavbe obsadil 6. miesto (23,65 s), do cieľa doplával o 0,63 s neskôr ako víťazný Holanďan Nyls Korstanje.Slovenské kvarteto v zložení Tišťan, Matej Duša, Richard Nagy a František Jablčník sa neprebojovalo do finále v štafete 4x100 m voľný spôsob. V 2. rozplavbe skončili na 9. priečke (3:24,70 min) s mankom 11,74 s na víťazov z Talianska.