Potocká postúpila do semifinále polohovky na 100 m v novom rekorde

Budapešť 12. decembra (TASR) - Slovenská plavkyňa Tamara Potocká postúpila na MS v krátkom bazéne do semifinále disciplíny 100 m polohové preteky. V budapeštianskej Duna aréne skončila v rozplavbách na 10. mieste v novom slovenskom rekorde 58,95 s. Svoje vlastné maximum z októbra tohto roka zlepšila o 35 stotín sekundy.



Semifinále polohovky na 100 m bolo na programe vo štvrtok večer (18.52 h), osmička najlepších sa prebojuje do piatkového finále. Dvadsaťdvaročná Potocká sa na šampionáte v Maďarsku už dostala do finále na dvojnásobnej trati, na 200 m polohové preteky obsadila v utorok konečnú ôsmu priečku.



Ďalší slovenskí reprezentanti sa vo štvrtok z rozplavieb ďalej nedostali. Zora Ripková obsadila na 200 m motýlik celkovo 22. miesto, zhodne na 25. priečke skončili Samuel Košťál na 200 m motýlik i Adam Halas na 100 m polohové preteky, Richard Nagy bol 33. na 400 m voľný spôsob a Teresu Ivanovú v disciplíne 50 m znak diskvalifikovali.