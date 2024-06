Potocká postúpila z 2. miesta do finále na 200 m pol.pr.

Belehrad 21. júna (TASR) - Slovenská plavkyňa Tamara Potocká postúpila na ME v Belehrade do finále na 200 m pol.pr. V piatkovom semifinále dosiahla druhý najrýchlejší čas 2:12,42. Za Izraelčankou Anastasiou Gorbenkovou zaostala o 81 stotín.



Potocká má v srbskej metropole výbornú formu. V motýľkarskom šprinte skončila vo finále štvrtá, pričom od bronzu ju delili iba tri stotiny. Teresa Ivanová s Lilian Slušnou nepostúpili do finále na 50 m v.sp. Ivanová obsadila v semifinále 10. miesto časom 25,24, Slušnú klasifikovali na 14. priečke.(25,58).