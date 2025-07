Potocká prišla o semifinále po dodatočnej rozplavbe

Singapur 27. júla (TASR) - Slovenská plavkyňa Tamara Potocká sa smolne neprebojovala do semifinále disciplíny 200 m polohové preteky na MS v Singapure. Medzi najlepšiu šestnástku sa nedostala až na základe neúspešného dodatočného duelu so Španielkou Emmou Carrascovou.



Potocká a aj Carrascová v rozplavbe zaznamenali identický čas 2:12,29 min a patrilo im zhodne 16. miesto. O postupe do semifinále tak musela rozhodnúť dodatočná rozplavba a v nej Španielka dohmatla za 2:12,21. Dvojnásobná medailistka z domácich ME do 23 rokov v Šamoríne sa nedokázala zlepšiť a s časom 2:12,99 zaostala za súperkou o 78 stotín sekundy.



Milan Vojtko skončil na 400 m v.sp. na 31. priečke. Zapísal si čas 3:51,97.