Potocká, Slušná, Trníková i Tišťan postúpili do finále

Šamorín 28. júna (TASR) - Nikoleta Trníková, Lillian Slušná, Tamara Potocká a Tibor Tišťan majú šancu rozšíriť medailovú zbierku Slovenska na majstrovstvách Európy plavcov do 23 rokov v Šamoríne. Kvarteto slovenských reprezentantov si vybojovalo postup z rozplavieb do sobotňajšieho večerného finále. Blok bojov o medaily sa začal o 18.00 h.



Trníková postúpila do finále na 200 m prsia tretím najrýchlejším časom 2:29,83 min. Rovnakú priečku obsadila aj vo svojej rozplavbe. „Po včerajšej dlhej polohovke to bolo veľmi náročné. Zaspala som skutočne neskoro a potom som ráno skoro vstala. Povedala som si však, že sú to moje posledné preteky na tomto podujatí a dala som už do rozplavby všetko. Na finále sa teším,“ uviedla v tlačovej správe Trníková. Druhá slovenská zástupkyňa Nina Vadovičová dohmatla za 2:35,29 min, čas stačil na 13. pozíciu. Vo finále na 50 m motýlik bude mať Slovensko dvojnásobné zastúpenie. Potocká sa kvalifikovala medzi najlepšiu osmičku tretím najrýchlejším časom (26,53), Slušná piatym (26,57). Obe Slovenky delili len štyri stotiny sekundy.



Potockú čaká po štvrtkovom bronze na 200 m polohové preteky druhý boj o medailu v Šamoríne. „Splnila som cieľ, som vo finále. Plávalo sa mi celkom dobre. Nešla som extrémne bomby a uvidíme, aké to bude popoludní. Ak sa vo finále podarí prekonať môj osobný rekord, budem veľmi rada,“ povedala olympionička z Paríža 2024. Aj Slušná sa dostala do svojho druhého finále, na krauliarskej päťdesiatke bola štvrtá. Devätnásťročná Slovenka vyhrala prvú rozplavbu a potom čakala ďalšie dve, či jej čas bude stačiť na finále. „Na predpoludnie som nezaplávala zlý čas. Verím, že vo finále to bude ešte lepšie. S postupom do finále som veľmi spokojná,“ povedala. V motýľkarskom šprinte štartovali aj Alexandra Hrnčárová, ktorá obsadila 21. pozíciu (27,42) a Zora Ripková, ktorá skončila 23. za 27,73.



Vďaka Tišťanovi bude mať Slovensko zastúpenie aj v mužskom finále. Tišťan postúpil do bojov o medaily na 50 m motýlik siedmym časom 23,76 s. Motýlkarský šprint bol veľmi tesný. Ak by Slovák plával o stotinu pomalšie, už by nemusel byť v osemčlennom finále. „Nie som úplne spokojný s časom, ale vo finále mám šancu ho vylepšiť. Od popoludňajšieho boja o medaily nemám žiadne očakávania,“ povedal. Z tria slovenských zástupcov na 200 m bol najrýchlejší František Jablčník. Jeho čas 2:02,08 min stačil na 13. pozíciu. Samuel Košťál obsadil 24. priečku (2:04,57) a Matej Martinovič 33. (2:07,39). Jakub Poliačik na 100 m voľný spôsob finišoval za 52,21, čo stačilo na 47. pozíciu. V rovnakej disciplíne dievčat pri svojom druhom sobotňajšom štarte obsadila Alexandra Hrnčárová 30. pozíciu (58,19), Olivia Ana Šprláková-Zmorová bola 33. (1:00,75).