Potocká štvrtá na 50 m motýlik, od bronzu ju delili tri stotiny

Belehrad 19. júna (TASR) - Slovenská plavkyňa Tamara Potocká obsadila štvrtú priečku v disciplíne 50 m motýlik na ME v Belehrade. Vo finále dohmatla v čase 26,21 sekundy, od zisku bronzovej medaily ju delili iba tri stotiny. Potocká tesne zaostala za treťou Annou Ntountounakiovou z Grécka, zlato získala Švédka Sara Juneviková, ktorá dosiahla čas 25,68 s.



Dvadsaťjedenročná Slovenka sa zaskvela už v utorňajších rozplavbách, keď zaznamenala čas 26,12 s a prekonala osobný i slovenský rekord. Neskôr v ten istý deň absolvovala semifinále v čase 26,33, čo jej stačilo na spoločnú piatu priečku a postup medzi osem najlepších. Ďaleko od finálovej účasti nebola v rovnakej disciplíne ani Lillian Slušná, ktorá skončila v semifinále deviata a od zaistenia si priamej účasti ju delilo iba 15 stotín, a tak figurovala v pozícii náhradníčky.



Vo finále disciplíny 100 m prsia sa predstavila Andrea Podmaníková. Účastníčka OH v Tokiu dosiahla vo finále čas 1:09,27 min a finišovala na ôsmej priečke, na siedmu Anu Blaževičovú z Chorvátska stratila iba dve stotiny. Zlato získala Estónka Eneli Jefimovová. Podmaníková sa prebojovala do semifinále až z pozície druhej náhradníčky.