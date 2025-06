Potocká získala na ME23 bronz na 200 m polohové preteky

výsledky ME do 23 rokov:



ženy - 200 m pol.pr.: 1. Ellie McCartneyová (Ír.) 2:12,50 min., 2. Bertille Coussonová (Fr.) +1,22 s, 3. Tamara POTOCKÁ (SR) +1,32

Šamorín 26. júna (TASR) - Slovenská plavkyňa Tamara Potocká získala bronzovú medailu na ME do 23 rokov v disciplíne 200 m pol.pr. Vo večernom finále v Šamoríne dosiahla čas 2:13,82 minúty. Za víťaznou Ellie McCartneyovou z Írska zaostala o 1,32 sekundy, striebro vybojovala Francúzka Bertille Coussonová (+1,22 s).Účastníčka OH 2024 v Paríži postúpila medzi najlepšiu osmičku zo šiesteho miesta a svoj čas z rozplavby vylepšila o takmer dve sekundy. Osobné maximum 2:12,42 min. dosiahla na vlaňajších ME v Belehrade.,“ tešila sa po pretekoch Potocká.