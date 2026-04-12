Nedela 12. apríl 2026
Potocká získala na prestížnom mítingu v Štokholme zlato a dva bronzy

.
Na snímke slovenská plavkyňa Tamara Potocká. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Štokholm 12. apríla (TASR) - Slovenská plavkyňa Tamara Potocká získala na kvalitne obsadenom prestížnom mítingu v Štokholme jednu zlatú a dve bronzové medaily. Na 200 m polohové preteky triumfovala časom 2:12,35 min.

Na 100 m motýlik, kde sa vo finále zišla silná konkurencia medailistiek z ME a MS, finišovala tretia v osobnom rekorde 58,53. V novej sezóne sa slovenská Plavkyńa roka 2025 špecializuje práve na túto disciplínu.

Bronz si vyplávala aj v motýľkarskom šprinte, v ktorom dosiahla svoj najlepší tohtoročný čas 26,25. V máji čaká Potockú sústredenie na Tenerife a potom ďalšie preteky v olympijskom bazéne v Londýne.
.

