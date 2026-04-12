Potocká získala na prestížnom mítingu v Štokholme zlato a dva bronzy
Autor TASR
Štokholm 12. apríla (TASR) - Slovenská plavkyňa Tamara Potocká získala na kvalitne obsadenom prestížnom mítingu v Štokholme jednu zlatú a dve bronzové medaily. Na 200 m polohové preteky triumfovala časom 2:12,35 min.
Na 100 m motýlik, kde sa vo finále zišla silná konkurencia medailistiek z ME a MS, finišovala tretia v osobnom rekorde 58,53. V novej sezóne sa slovenská Plavkyńa roka 2025 špecializuje práve na túto disciplínu.
Bronz si vyplávala aj v motýľkarskom šprinte, v ktorom dosiahla svoj najlepší tohtoročný čas 26,25. V máji čaká Potockú sústredenie na Tenerife a potom ďalšie preteky v olympijskom bazéne v Londýne.
