FANTÁZIA: Potocká získala striebro na 50 m motýlik

finálové výsledky:



ženy:



50 m motýlik: 1. Roos Vanotterdijková (Belg.) 25,63, 2. Tamara POTOCKÁ (SR) 25,86, 3. Daryna Nabojčenková (ČR) 25,90...6. Lilian SLUŠNÁ (SR! 26,24



200 m prsia: 1. Ciara Rybaková-Andersenová (Dán.) 2:23,89, 2. Ellie McCartneyová (Ír.) 2:24,02, 3. Kotryna Teterevková (Lit.) 2:24,8...7. Nikoleta TRNÍKOVÁ (SR) 2:30,23

Šamorín 28. júna (TASR) - Slovenská plavkyňa Tamara Potocká získala na ME do 23 rokov v Šamoríne striebornú medailu na 50 m motýlik. V sobotňajšom finále obsadila druhé miesto v novom národnom rekorde 25,86 s. O 14 stotín prekonala doterajšie maximum Lilian Slušnej, ktorá skončila šiesta (26,24). Pre Potockú je to druhý cenný kov z domáceho európskeho šampionátu, na 200 m pol.pr. vybojovala bronz.Potocká mala vo finále motýľkarskeho šprintu skvelý štart a v cieli zaostala za víťaznou Belgičankou Roos Vanotterdijkovou o 23 stotín. Ďalšia Slovenka Nikoleta Trníková obsadila vo finále na 200 m prsia 7. miesto časom 2:30,23. Za výkonom z rozplavieb, v ktorých bola tretia, zaostala o 40 stotín. Rumun David Popovici vytvoril nový európsky rekord na 100 m v.sp. Vo finále kráľovskej disciplíny triumfoval olympijský šampión z OH 2024 v Paríži časom 46,71.