Potter dúfa, že mu v Brightone odpustia: Musel som využiť túto možnosť

Londýn 11. septembra (TASR) - Futbalový tréner Graham Potter sa ospravedlnil fanúšikom tímu Brighton & Hove Albion. Kouč zamieril z lavičky "čajok" do konkurenčnej Chelsea, aby nahradil Thomasa Tuchela. V novom pôsobisku podpísal kontrakt do roku 2027.



Potter napísal otvorený list, ktorý Brigton uverejnil na svojej oficiálnej webstránke. Uviedol v ňom, že si váži tri roky s klubom a zároveň akceptoval, že niektorí fanúšikovia mu neodpustia. "Možno nedokážem všetkých presvedčiť, aby mi odpustili, no rád by som aspoň využil túto príležitosť na poďakovanie. Dúfam, že pochopíte môj krok. V tejto fáze kariéry som musel siahnuť po novej príležitosti," citovala DPA vyjadrenie 47-ročného kouča.



V predchádzajúcej sezóne doviedol Brighton v najvyššej anglickej súťaži k deviatemu miestu. Momentálne patrí klubu v tabuľke štvrtá pozícia. "Môjmu nástupcovi, nech to bude ktokoľvek, chcem pogratulovať. Bude pracovať pre skvelý klub s fantastickým mužstvom, riaditeľom a vedením," dodal Potter, ktorý v minulosti trénoval aj švédsky Östersunds či Swansea.



Nemecký kormidelník Tuchel vydržal na lavičke "The Blues" v novej sezóne iba sedem zápasov. Podľa britských médií bol dôvodom rozchodu aj jeho napätý vzťah s novým vedením klubu a niektorými hráčmi. V roku 2021 doviedol Chelsea k triumfu v Lige majstrov a tento rok s ňou vyhral MS klubov.