Potterovi nevyšla premiéra, bod so Salzburgom sa mu málil

Londýn 14. septembra (TASR) - Londýnska Chelsea je po dvoch kolách na poslednom mieste E-skupiny Ligy majstrov. Po prekvapujúcej prehre v Záhrebe (0:1) stratila body aj v domácom súboji s papierovo slabším súperom a v stredu uhrala so Salzburgom len remízu 1:1. Nový tréner Graham Potter bol z výsledku frustrovaný a priznal, že jeho tím čaká ešte veľa práce.



Londýnčania síce mali výraznú prevahu na lopte i v strelách celkovo, no pri pokusoch na bránku len 4:3. Po zmene strán ich poslal do vedenia presnou strelou k pravej žrdi Raheem Sterling, no v 75. minúte vyrovnal po rýchlom brejku Noah Okafor a pokazil tak debut nového trénera na lavičke Chelsea. V závere sa ešte zaskvel brankár hostí Philipp Kohn, keď reflexívne vyrazil tutovku Hakima Ziyecha.



"Celkovo bola defenzíva celkom dobrá, ale sú to tie malé detaily, ktoré musíme zlepšiť. Vždy je nepríjemné, keď inkasujete. Z výsledku sme preto sklamaní," povedal Potter, ktorý nahradil Thomasa Tuchela. Nemeckého trénera stála post zahanbujúca prehra s Dinamom. Chelsea má po dvoch dueloch na konte len bod a je posledná v E-skupine, tú vedie so štyrmi bodmi AC Miláno. "Je to ako to je. Musíme sa pozviechať a zlepšíme sa. Pre chalanov to nebolo ľahké. Za posledné dni však skvele zareagovali na náš príchod a prístup bol fantastický. Okrem toho, že sme nezískali tri body, nemám žiadne sťažnosti," povedal Potter.



Na ďalší zápas si počká až do 1. októbra, keďže nedeľňajší duel Premier League s Liverpoolom odložili pre pohreb kráľovnej Alžbety II. Potter tak bude mať pred stretnutím s Crystal Palacom dostatok času pracovať s tímom.



Stredajší duel rozhodovali slovenskí arbitri Ivan Kružliak na čiarach s Branislavom Hanckom a Jánom Pozorom.