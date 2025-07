Poulsen opustil Lipsko po 12 rokoch, bude hrať v Hamburgu

Lipsko 13. júla (TASR) - Dánsky útočník Yussuf Poulsen opustil RB Lipsko po 12 rokoch a prestúpil k nováčikovi Bundesligy SV Hamburg. Oba kluby oznámili prestup v nedeľu, pričom Hamburg neposkytol žiadne podrobnosti, ako napríklad dĺžku jeho zmluvy. Cena prestupu sa odhaduje na viac ako 1,7 milióna eur.



Tridsaťjedenročný Poulsen prišiel do Lipska v roku 2013, keď ešte pôsobilo v tretej divízii. Za východonemecký tím, ktorý sa v roku 2016 dostal do najvyššej súťaže, odohral rekordných 425 zápasov, v ktorých strelil 95 gólov a zaznamenal 66 asistencií. V Hamburgu má nahradiť Davieho Selkeho, ktorý odišiel do tureckého Basaksehiru. „Je tvárou Bundesligy. Vďaka svojim skúsenostiam a zrelosti pozná všetky aspekty profesionálneho futbalu,“ povedal člen športovej rady Hamburgu Stefan Kuntz.