Pound verí v konanie hier v Tokiu napriek pandémii koronavírusu

Tokio 21. januára (TASR) - Podľa najdlhšie slúžiaceho člena Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Dicka Pounda by sa OH v Tokiu mohli bez divákov uskutočniť napriek pandémii koronavírusu. Otvárací ceremoniál je naplánovaný na 23. júla, šesť mesiacov pred ním však nie je podujatie zaručené.



Pound začiatkom januára pre BBC zapochyboval, či sa budú môcť OH konať podľa plánu. Vo štvrtkovom rozhovore pre japonskú tlačovú agentúru Kyodo News sa vyjadril optimistickejšie. "Ide o to, čo je nevyhnutné a čo je vítané. Účasť divákov je vítaná, no nie je nevyhnutná. Nikto nemôže garantovať, že OH budú, ale myslím si, že existuje veľmi, veľmi dobrá šanca, že sa ich podarí zorganizovať," citovala agentúra DPA kanadského funkcionára, ktorý je člen MOV od roku 1978.



Tokio a ďalších desať prefektúr vyhlásilo v januári stav núdze po tom, ako Japonsko nedokázalo zabrániť tretej vlne ochorenia COVID-19. "Nemáme istotu, všetko závisí od intenzity vírusu. MOV aj domáci organizátori však chcú pripraviť OH, ak to bude čo len najmenej možné. K zrušeniu nedôjde, kým sa vláda, zdravotnícke úrady a MOV nezhodnú, že usporiadanie podujatia by bolo príliš nebezpečné," dodal Pound.