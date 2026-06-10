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Používanie dronov v blízkosti amerických štadiónov bude zakázané
V jedenástich amerických mestách sa počas šampionátu odohrá 78 z celkových 104 zápasov.
Autor TASR
New York 10. júna (TASR) - Používanie dronov v blízkosti amerických štadiónov počas futbalových MS v USA, Kanade a Mexiku bude prísne zakázané. Kongres Spojených štátov udelil orgánom činným v trestnom konaní širšie právomoci na elektronické vyradenie dronov z prevádzky alebo ich zostrelenie.
V jedenástich amerických mestách sa počas šampionátu odohrá 78 z celkových 104 zápasov. Federálny úrad pre letectvo (FAA) obmedzí vzdušný priestor v okolí štadiónov počas duelov i fanúšikovských podujatí, podobne ako to býva pri stretnutiach zámorských súťaží NFL a MLB. „Vojna na Ukrajine sa stala reálnym testovacím poľom pre technológiu dronov a ak existuje jedna hrozba, ktorá mi v noci nedá spávať, tak sú to drony,“ uviedla komisárka policajného oddelenia v New Yorku Jessica Tischová.
Tí, ktorí porušia zákaz, môžu čeliť pokutám až do výšky 100-tisíc amerických dolárov, zabaveniu svojich dronov a za let do vzdialenosti troch míľ (4,8 km) od miesta zápasu aj trestnému stíhaniu. „Všetkým, ktorí sa len snažia urobiť si pekné fotky, treba povedať, že teraz na to nie je správna chvíľa a nech nechajú drony doma v krabici,“ povedal Matt Sloane, ktorého spoločnosť SkyfireAI v minulosti pomáhala zabezpečiť ochranu proti dronom počas Super Bowlov.
Armáda vyvinula proti dronom lasery a ďalšie systémy na ich zostreľovanie, ale Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) ich v priebehu majstrovstiev sveta neplánuje použiť skrz nebezpečenstvo spojené s padajúcimi troskami. „Ak dron zachytia a už nebude lietať, spadne. Nech urobíte čokoľvek, zákon gravitácie nezmeníte,“ poznamenal expert na národnú bezpečnosť Hal Kempfer, ktorý odhaduje, že vyškolil viac ako 30-tisíc príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní v protiteroristických technikách.
Američania sa obávajú, že drony by mohol niekto využiť na teroristický útok. „Táto technológia v nesprávnych rukách je veľmi desivá a na celom svete je veľa ľudí, ktorí chcú Amerike ublížiť. Musíme predpokladať, že v Iráne je niekto, kto každý deň premýšľa o tom, ako by mohol zaútočiť na Spojené štáty na našej domácej pôde,“ vyhlásil Derek Reisfield, bývalý prezident jednej zo spoločností poskytujúcich hostiteľským mestám turnaja technológiu proti dronom.
Podľa Slonea by niektoré technológie mohli úradom umožniť detekovať drony až do vzdialenosti 25 míľ (40 km), čo by poskytlo viac času na zmiernenie hrozby. Stále je však možné, že niekto by mohol prepašovať dron do blízkosti štadióna a vypustiť ho zo vzdialenosti menšej ako jedna míľa (1,6 km), pripomenula agentúra AP.
V jedenástich amerických mestách sa počas šampionátu odohrá 78 z celkových 104 zápasov. Federálny úrad pre letectvo (FAA) obmedzí vzdušný priestor v okolí štadiónov počas duelov i fanúšikovských podujatí, podobne ako to býva pri stretnutiach zámorských súťaží NFL a MLB. „Vojna na Ukrajine sa stala reálnym testovacím poľom pre technológiu dronov a ak existuje jedna hrozba, ktorá mi v noci nedá spávať, tak sú to drony,“ uviedla komisárka policajného oddelenia v New Yorku Jessica Tischová.
Tí, ktorí porušia zákaz, môžu čeliť pokutám až do výšky 100-tisíc amerických dolárov, zabaveniu svojich dronov a za let do vzdialenosti troch míľ (4,8 km) od miesta zápasu aj trestnému stíhaniu. „Všetkým, ktorí sa len snažia urobiť si pekné fotky, treba povedať, že teraz na to nie je správna chvíľa a nech nechajú drony doma v krabici,“ povedal Matt Sloane, ktorého spoločnosť SkyfireAI v minulosti pomáhala zabezpečiť ochranu proti dronom počas Super Bowlov.
Armáda vyvinula proti dronom lasery a ďalšie systémy na ich zostreľovanie, ale Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) ich v priebehu majstrovstiev sveta neplánuje použiť skrz nebezpečenstvo spojené s padajúcimi troskami. „Ak dron zachytia a už nebude lietať, spadne. Nech urobíte čokoľvek, zákon gravitácie nezmeníte,“ poznamenal expert na národnú bezpečnosť Hal Kempfer, ktorý odhaduje, že vyškolil viac ako 30-tisíc príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní v protiteroristických technikách.
Američania sa obávajú, že drony by mohol niekto využiť na teroristický útok. „Táto technológia v nesprávnych rukách je veľmi desivá a na celom svete je veľa ľudí, ktorí chcú Amerike ublížiť. Musíme predpokladať, že v Iráne je niekto, kto každý deň premýšľa o tom, ako by mohol zaútočiť na Spojené štáty na našej domácej pôde,“ vyhlásil Derek Reisfield, bývalý prezident jednej zo spoločností poskytujúcich hostiteľským mestám turnaja technológiu proti dronom.
Podľa Slonea by niektoré technológie mohli úradom umožniť detekovať drony až do vzdialenosti 25 míľ (40 km), čo by poskytlo viac času na zmiernenie hrozby. Stále je však možné, že niekto by mohol prepašovať dron do blízkosti štadióna a vypustiť ho zo vzdialenosti menšej ako jedna míľa (1,6 km), pripomenula agentúra AP.