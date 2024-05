Považania zdolali Prešov o 13 gólov, skórovali takmer všetci domáci

Považská Bystrica 30. mája (TASR) - Považskobystrickí hádzanári zdolali tradičného rivala z Prešova o nevídaných 13 gólov. V stredajšom štvrtom finále Niké Handball extraligy zvíťazili nad favoritom stretnutia 34:21 a vynútili si piaty zápas na palubovke súpera. Rozhodujúci duel medzi rekordnými 17-násobnými majstrami a úradujúcimi šampiónmi je na programe v sobotu.



Zaujímavosťou je, že za domácich skórovalo 13 zo 14 hráčov z poľa. "Toto potrebujeme. Zostava nie je až tak široká a je dobré, že sa chytila aj lavička. Boli sme v takom tempe, že sa už darilo všetko a všetkým," povedal tréner domácich Václav Straka po stretnutí pre TASR. Jeho tím sa dostal do vedenia 5:1, bol efektívny v útoku a výborný výkon predviedol brankár Ladislav Kovačin. V závere si mohol Straka dovoliť aj striedanie brankárov a medzi tri žrde išiel Lukáš Gálik.



"Myslím si, že to bol jednoznačne najlepší výkon v sezóne. Všetci dali do toho maximum a Laco Kovačin chytal fantasticky," zhodnotil Ľubomír Ďuriš, najlepší strelec domácich. Z pozície strednej spojky dal šesť gólov a výrazne sa mu darilo po prestávke. Jeho tím sa zároveň rozlúčil víťazne s domácou halou: "Chutí to fantasticky, povedali sme si, že záverečný domáci zápas sa neprehráva a splnili sme to. Každý hral na hrane svojich možností a mali sme to pod kontrolou celý zápas."



Považania hrali v tejto sezóne aj Európsku ligu, kde boli ako slovenský šampión nasadený rovno do hlavnej fázy. V základnej D-skupine obsadili posledné štvrté miesto s dvoma bodmi za domáce víťazstvo nad dánskym Skjern Haandbold. "Sezóna bola hore-dole, čo sa týka vrcholov. Či už Európska liga alebo play off. Na toto finále sme sa chystali celý rok a budeme bojovať," povedal Straka pre TASR. Na palubovke súpera je podľa neho dôležité udržať hernú úroveň: "Verím, že nájdeme ten recept. Dvakrát sme tam ustáli začiatok a štvrťhodina bola vyrovnaná. Skúsime sa z toho poučiť a nachystať na to. Pôjde už o všetko."



Prešov bol v pozícii jasného favorita, Považská vlani prerušila jeho sériu 15 titulov za sebou. "Držíme spolu, verím, že sme dobrý kolektív a v sobotu vyhráme. Doma sme dvakrát zvíťazili, ale nepôjde to len tak. Dáme do toho úplne všetko a musíme zopakovať výkon z predošlých stretnutí. Mať pevnú obranu a premeniť ľahké góly," povedal pred rozhodujúcim zápasom Erik Fenár, krídelník Prešova.