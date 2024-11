Považská Bystrica prehrala nad BK-46 Karis 28:31 v hádzanej

Európsky pohár EHF - 3. kolo:



prvý zápas:



MŠK Považská Bystrica - BK-46 Karis 28:31 (13:14)

Považská Bystrica 23. novembra (TASR) - Hádzanári Považskej Bystrice nevyužili v úvodnom zápase 3. kola Európskeho pohára EHF výhodu domácej palubovky. V sobotnom stretnutí prehrali s hráčmi BK-46 Karis 28:31 a o svojom osude rozhodnú v odvetnom dueli vo Fínsku, ktorý je na programe o týždeň 30. novembra.Považská Bystrica mala skvelý vstup do zápasu, hneď na úvod si vypracovala päťgólový náskok. Potom prišlo osem gólov fínskeho tímu a domáci sa nevedeli dostať do vedenia až do polovice druhého polčasu. Pre hostí však jednogólové manko nebolo veľkou výzvou a duel dotiahli do víťazného konca.