Považská Bystrica prehrala s Topoľčanmi 4:7
HK ‘95 Považská Bystrica - HC MUŠLA Topoľčany 4:7 (4:2, 0:2, 0:3)
Autor TASR,aktualizované
Považská Bystrica 20. januára (TASR) - Súboj tabuľkových susedov medzi Považskou Bystricou a Topoľčanmi sa v hokejovej Tipos SHL skončil víťazne pre hostí. „Žochári“ naplno bodovali na Považí po výsledku 7:4 aj napriek tomu, že v stretnutí prehrávali 1:3 i 2:4. Hostia vďaka triumfu preskočili svojho súpera a posunuli sa pred neho o dva body na 8. miesto tabuľky.
Tipos SHL - 36. kolo:
Góly: 6. Urbánek (Ferenyi, Zlocha), 13. Kadyrov (Ligas, Tománek), 15. Galimov (Ferenyi, Belic), 18. Ferenyi (Rehák, Nahálka) – 1. Benko (Lušňák, Bečka), 17. Janča (Bečka, Lušňák), 28. Lušňák (Gergel, Janča), 28. Pšenko (Ejem, Matej), 41. Bečka (Benko), 43. Matej (Ožvald, Bystričan), 54. Matej (Hruška, Ružek). Rozhodcovia: Smrek, Rojík – Uličný, Janiga, vylúčení: 9:9 na 2 min., navyše Zemko 5+DKZ za bitku, Nahálka 5+DKZ za úder hlavou - Hurtaj 5+DKZ za vrazenie na mantinel, Piačka 5+DKZ za bitku, presilovky: 2:4, oslabenia 0:0, 255 divákov.
Považská Bystrica: Lamper – Omelka, Nahálka, Kadyrov, A. Zlocha, Nikmon, Ďurkech, Špánik, Putala – Rehák, J. Zlocha, Urbánek – Tománek, Rufati, Ligas – Galimov, Ferenyi, Belic – Zemko, Štefánik, Rojko
Topoľčany: Šebo (15. Noskovič) – Hruška, Pupák, Bystričan, Kuboš, Ejem, Štefanka, Sedlák – Ružek, Janča, Lušňák – Benko, Bečka, Gergel – Piačka, Hurtaj, Matej – Pšenko, Kohút, Ožvald
hlas po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:
Peter Kopecký, hlavný tréner Považskej Bystrice: „V dnešnom zápase rozhodla v náš neprospech osobná disciplína. Za stavu 4:2 sme súperovi mohli odskočiť už na trojgólový rozdiel, čo sa nám však, bohužiaľ, nepodarilo. Musíme hrať viac tímovo, bojovať jeden za druhého a najmä brániť.“
Tréner tímu HC MUŠLA Topoľčany nebol zastihnutý
