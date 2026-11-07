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Považská Bystrica prehrala v 16. kole s Interom Bratislava
V ďalšom stretnutí sa z triumfu tešil nováčik z Galanty, ktorý zvíťazil na ihrisku trápiaceho sa Zvolena jednoznačne 5:1.
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Futbalisti Šamorína zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 16. kola MONACObet ligy na trávniku Malženíc 5:3 a upevnili si pozíciu na čele tabuľky. Domáci pritom dvakrát dohnali gólové manko a krátko po polčase viedli 3:2. Víťazný zásah si v 82. minúte pripísal Nigérijčan Onyebuchi Ihejirika, ktorý sa blysol hetrikom.
Šancu dotiahnuť sa na druhú Petržalku nevyužili hráči Považskej Bystrice, ktorí prehrali na pôde Interu Bratislava 1:3. Hostia síce išli do vedenia v 25. minúte zásluhou Maroša Čurika, no domáci v druhom polčase vyrovnali a v závere získali tri body po góloch Borisa Polevku a Emiliana Metua. V ďalšom stretnutí sa z triumfu tešil nováčik z Galanty, ktorý zvíťazil na ihrisku trápiaceho sa Zvolena jednoznačne 5:1.
MONACObet liga - 16. kolo:
OFK Dynamo Malženice - FC ŠTK 1914 Šamorín 3:5 (2:2)
Góly: 31. Aventisian, 43. Turanský, 47. Mojžiš - 34., 72. a 81. Ihejirika, 8. Konan, 90.+1 Useni. Rozhodovali: Gemzický - Jekkel, Železňák, ŽK: Aventisian - Konan, Totka, Ihejirika, 409 divákov.
FK Inter Bratislava – MŠK Považská Bystrica 3:1 (0:1)
Góly: 63. Vantruba, 86. Polevka, 90. Metu - 25. Čurik. Rozhodovali: Kolofík - Vorel, Ukropová, ŽK: Bellás, Vantruba - Šamaj, Beňadik, 334 divákov.
MFK Zvolen – FC Slovan Galanta 1:5 (0:3)
Góly: 58. Kajsin - 8. a 83. Beránek, 15. Horák, 40. Cehula, 86. Kováč. Rozhodovali: Fúsek - Gallik, Svat, ŽK: Kajsin, Oravec - Bangs, Patrnčiak, 180 divákov.
Šancu dotiahnuť sa na druhú Petržalku nevyužili hráči Považskej Bystrice, ktorí prehrali na pôde Interu Bratislava 1:3. Hostia síce išli do vedenia v 25. minúte zásluhou Maroša Čurika, no domáci v druhom polčase vyrovnali a v závere získali tri body po góloch Borisa Polevku a Emiliana Metua. V ďalšom stretnutí sa z triumfu tešil nováčik z Galanty, ktorý zvíťazil na ihrisku trápiaceho sa Zvolena jednoznačne 5:1.
MONACObet liga - 16. kolo:
OFK Dynamo Malženice - FC ŠTK 1914 Šamorín 3:5 (2:2)
Góly: 31. Aventisian, 43. Turanský, 47. Mojžiš - 34., 72. a 81. Ihejirika, 8. Konan, 90.+1 Useni. Rozhodovali: Gemzický - Jekkel, Železňák, ŽK: Aventisian - Konan, Totka, Ihejirika, 409 divákov.
FK Inter Bratislava – MŠK Považská Bystrica 3:1 (0:1)
Góly: 63. Vantruba, 86. Polevka, 90. Metu - 25. Čurik. Rozhodovali: Kolofík - Vorel, Ukropová, ŽK: Bellás, Vantruba - Šamaj, Beňadik, 334 divákov.
MFK Zvolen – FC Slovan Galanta 1:5 (0:3)
Góly: 58. Kajsin - 8. a 83. Beránek, 15. Horák, 40. Cehula, 86. Kováč. Rozhodovali: Fúsek - Gallik, Svat, ŽK: Kajsin, Oravec - Bangs, Patrnčiak, 180 divákov.