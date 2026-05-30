Sobota 30. máj 2026
Považská Bystrica uspela v sérii o bronz s Novými Zámkami

Na snímke zľava Erik Fenár (Prešov) a Dávid Urík (Považská Bystrica) . Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Autor TASR
Považská Bystrica 30. mája (TASR) - Hádzanári MŠK Považská Bystrica obsadili konečné tretie miesto v Niké Handball Extralige. V treťom dueli série o bronz vyhrali v sobotu doma nad MHC Štart Nové Zámky 41:24 a triumfovali 3:0 na zápasy.



Niké Handball Extraliga - o 3. miesto

tretí zápas /na 3 víťazstvá/:

MŠK Považská Bystrica – MHC Štart Nové Zámky 41:24 (17:9)

Najviac gólov: Kovács 13/3, Macháč 5 – Katona, Salgó, Valent, Tilandy po 3, Dévai 3/1. Rozhodcovia: B. Sivák a R. Sivák, vylúčení: 7:1 na 2 min, 7m hody: 5/3 - 4/2.

/konečný výsledok série: 3:0/
