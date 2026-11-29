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Považská Bystrica v odvete zdolala Vojvodinu 30:28, ale nepostúpila
Domáci v úvode otočili skóre vo svoj prospech a následne si udržiavali tesný náskok.
Autor TASR
Považská Bystrica 29. novembra (TASR) - Hádzanári Považskej Bystrice sa nepozrú do osemfinále Európskeho pohára EHF. V nedeľňajšej odvete 3. kola síce zdolali srbského súpera HC Vojvodina Novi Sad 30:28, ale prvý zápas prehrali 23:34. Domácu odvetu odohrajú o týždeň v nedeľu o 17.00 h.
Domáci v úvode otočili skóre vo svoj prospech a následne si udržiavali tesný náskok. Po polčase viedli o dva góly (17:15) a s blížiacim sa záverom hostia viackrát vyrovnali, ale slovenský zástupca napokon strhol víťazstvo v odvete na svoju stranu.
Európskeho pohára EHF - odveta 3. kola:
MŠK Považská Bystrica - HC Vojvodina Novi Sad 30:28 (17:15)
Najviac gólov: Péchy 10, Hernandez Caballero 9, Hlinka 5 - Srdanovič, Radovič a Milič po 6. Rozhodovali: Korja a Metsämäki (obaja Fín.), vylúčení: 6:2, ČK: 16. Mileta (Vojvodina), 7 m hody: 5/5 - 3/2, 1100 divákov.
/prvý zápas 23:34, postúpila Vojvodina/
Domáci v úvode otočili skóre vo svoj prospech a následne si udržiavali tesný náskok. Po polčase viedli o dva góly (17:15) a s blížiacim sa záverom hostia viackrát vyrovnali, ale slovenský zástupca napokon strhol víťazstvo v odvete na svoju stranu.
Európskeho pohára EHF - odveta 3. kola:
MŠK Považská Bystrica - HC Vojvodina Novi Sad 30:28 (17:15)
Najviac gólov: Péchy 10, Hernandez Caballero 9, Hlinka 5 - Srdanovič, Radovič a Milič po 6. Rozhodovali: Korja a Metsämäki (obaja Fín.), vylúčení: 6:2, ČK: 16. Mileta (Vojvodina), 7 m hody: 5/5 - 3/2, 1100 divákov.
/prvý zápas 23:34, postúpila Vojvodina/