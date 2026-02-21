< sekcia Šport
Považská Bystrica vs Tatran Prešov 31:36 v šlágri
Autor TASR
Bratislava 21. februára (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov zvíťazili na palubovke MŠK Považská Bystrica 36:31 v sobotňajšom šlágri 3. kola nadstavbovej časti Niké Handball Extraligy. V skupine o 1.- 6. miesto. Aj v 21. zápase extraligovej sezóny bodovali naplno a na čele tabuľky majú naďalej 9-bodový náskok na Bojnice. Považská Bystrica figuruje na 3. mieste.
Niké Handball Extraliga, nadstavbová časť
3. kolo
skupina o 1.-6. miesto
HK Bojnice - HK Košice 39:32 (22:16)
Najviac gólov: Bogár 11, Ďurajka 8, Smetánka 7 - Melich 10, Stavač a Guzy po 7. Rozhodcovia: Nagy, Papaj, TH: 3/2 - 3/2, vylúčení: 6:5, 771 divákov.
MŠK Považská Bystrica - Tatran Prešov 31:36 (17:23)
Najviac gólov: Péchy 6, Ďuriš 5, Hlinka 4 - Karlov 10, Hernandez 6, L. Urban a Hozman po 4. Rozhodcovia: Cipov, Klus, TH: 3/3 - 2/2,, vylúčení: 5:6, ŽK: Karlov (Preš.), ČK: Macháč (Pov.), 1150 divákov.
MHC Štart Nové Zámky - HáO TJ Slovan Modra 35:20 (18:11)
Najviac gólov: Valent a Dévai po 7, Lukačin 5 - Kažík, Frno a Lackovič po 3. Rozhodcovia: Haščíková, Kellner, TH: 4/3 - 4/1, vylúčení: 6/2, ŽK: Panák (Mod.), 250 divákov.
3. kolo
skupina o 1.-6. miesto
