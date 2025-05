Považská Bystrica zdolala Prešov 22:18 a vyrovnala stav finále na 1:1

Hlasy po zápase /zdroj: STVR/:



Václav Straka, tréner MŠK: „Naša obrana dnes bola parádna, myslím si, že tento zápas si užili diváci aj hráči. Sme radi, že sme vyrovnali stav série a takúto atmosféru tu zažijeme ešte raz. Znova to bol extrémne ťažký zápas, odtiahla to úzka zostava, takže musíme zregenerovať a v Prešove sa pokúsime tento výkon zopakovať.“



Radoslav Antl, tréner Tatrana: „Gratulujem Považskej, podala naozaj super obranný výkon na čele s brankárom. Finále rozhodujú obrany a dnes boli domáci celkovo lepší ako my. Naši nosní hráči nepodali ani priemerné výkony, takto sa nebojuje o majstra Slovenska. Séria je vyrovnaná, najbližšie hráme doma a musíme sa pozbierať.“

Niké Handball extraliga - play off



finále - druhý zápas /na 3 víťazstvá/:



MŠK Považská Bystrica - Tatran Prešov 22:18 (12:10)



Najviac gólov: Gardian 6, Živkovič 5/2, Briatka 3/2 - Karlov 6/4, Fenár a Barros po 3. Rozhodovali: Baďura, Ondruš, 7m: 4/5 - 4/4, vylúčení: 1:4, 1305 divákov.



Považská Bystrica 21. mája (TASR) - Hádzanári MŠK Považská Bystrica vyrovnali stav finálovej série play off Niké Handball extraligy na 1:1. V druhom dueli zdolali doma obhajcu titulu Tatran Prešov 22:18. Finále sa hrá na tri víťazstvá.Domáci v úvode otočili z 1:2 na 5:2 a po dvoch zásahoch Gardiana viedli v 20. minúte už štvorgólovým rozdielom 9:5. Prešovčania do prestávky skresali manko na rozdiel dvoch gólov, ale po úspešnej sedmičke Briatku bol v 44. minúte stav 16:12 pre Považskobystričanov. Tí si aj vďaka zákrokom brankára Žernoviča držali náskok a súperovi nedovolili koncovku zdramatizovať.Tretí zápas je na programe v sobotu 24. mája o 18.00 h v Prešove.