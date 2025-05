Považská Bystrica zdolala Prešov, stav série je 2:2

finále play off NHE 2024/25 (na tri víťazstvá)



piaty zápas:



MŠK Považská Bystrica - Tatran Prešov 25:21 (11:10)



zostavy a góly:



Považská Bystrica: Žernovič, Gálik - Živkovič 7, Bystrický 2, Kovačin, Petrík, Jurák 3, Ďurana, Urík, Štefina 2, Hlinka 4, Briatka 4, Vallo, Dudáš, Kvaššay, Gardian 3



Prešov: Čupryna, Mitošinka - Mitaľ, Karlov 6, Fenár, Radčenko, Horvat 1, Kravčák 1, Hozman 3, Hruščák 3, Antl 3, Slavuljica, Barros 1, Kimák-Fejko, Caballero Hernandez 1, Rios Ballard 2 Rozhodcovia: Budzák, Záhradník, 7m: 4/3 - 3/3, vylúčení: 1:2 ČK: Hruščák



/stav série: 2:2/

hlasy po zápase /zdroj: TASR/:



Václav Straka, tréner Považskej Bystrice: „Typický zápas vyraďovacej časti, obrovské nasadenie z oboch strán. V podstate to odtiahli základné zostavy a rozhodujúce bolo, že nám tie sily vydržali do konca. Dokázali sme zopakovať nasadenie v obrane z minulého týždňa. Dôležité lopty chytil brankár, no obrana bola znova agresívna a hráči si pomáhali. Súper hral 7 na 6, o to náročnejšie to bolo, ale tam sme sa rozdali.“



Radoslav Antl, tréner Prešova: „Z našej strany katastrofálna hra 6 na 6. Považská podala oduševnený výkon a my sme hrali ako so zatiahnutou ručnou brzdou. Mysleli sme, že to dnes zlomíme, ale Považská bola nad naše sily. Nedávame góly a nevyhrávame osobné súboje. Doma sme králi, prídeme von a hráme so zatiahnutou ručnou brzdou. Obrana hrala, ale útok to nezvládol po fyzickej stránke.“

Považská Bystrica 28. mája (TASR) - Hádzanári MŠK Považská Bystrica vyrovnali finálovú sériu play off Niké Handball extraligy s Prešovom, ktorej stav je momentálne 2:2. Považania zdolali v stredu Prešov 25:21 a o majstrovi tak rozhodne piaty duel na palubovke úradujúcich majstrov.Domácich hnali dopredu plné tribúny, už po 39 sekundách skóroval Marián Gardian a po ňom Nemanja Živkovič. Nasledovala štvorminútová fáza bez gólu, po ktorej udreli opäť Považania a tréner hostí Radoslav Antl si vzal oddychový čas. Ten priniesol zníženie od Yosdanyho Riosa Ballarda, no potom prišla trojgólová šnúra domácich a stav bol 7:1. Po druhom oddychovom čase sa začali hostia doťahovať a do šatne išli len s jednogólovým mankom napriek vylúčeniu spojky Patrika Hruščáka.Úvodný gól druhého dejstva prišiel podobne rýchlo ako na začiatku duelu - po 41 sekundách skóroval domáci Peter Jurák. Hostia na to odpovedali dvoma presnými zásahmi v priebehu 19 sekúnd v podaní Igora Karlova a Jakuba Kravčáka. Považská však opäť predviedla šnúru štyroch gólov, počas ktorej jej vyšiel aj rebrejk a duel už dotiahla do víťazného konca.Piaty zápas je na programe v sobotu 31. mája v Prešove.