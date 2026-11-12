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Považská Bystrica zvíťazila nad slovenskou osemnástkou 2:0 v SHL
Slovenská reprezentačná osemnástka, hrajúca v súťaži mimo poradia, odohrala deviate stretnutie a má na konte tri body.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Hokejisti Považskej Bystrice zvíťazili vo štvrtkovom vloženom zápase Tipos Slovenskej hokejovej ligy (SHL) nad tímom JOJ Šport Slovensko 18 2:0. Naďalej však uzatvárajú tabuľku, keď v 16 dueloch získali 11 bodov. Slovenská reprezentačná osemnástka, hrajúca v súťaži mimo poradia, odohrala deviate stretnutie a má na konte naďalej tri body.
Tipos SHL - 15. kolo:
HK '95 Považská Bystrica – JOJ Šport Slovensko 18 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly: 37. Kubala (Rehák, Štefánik), 54. Sluka (Linet, Čurlej). Rozhodovali: Lesay, Smrek - Bránik, Drblík, vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 1103 divákov
P. Bystrica: Valent - Pišoja, Omelka, Gachulinec, Ďurkech, Zlocha, Sluka, Synák - Kubala, Štefánik, Rehák - Rojko, Linet, Galimov - Čurlej, Pobežal, Belic - Seiler, Melcher, Antonov
Slovensko U18: Havel - Škripec, Vasko, Hoďovský, Čongrády, Filip, Medvec, Klačanský - Kalousek, Mrva, Šiška - Žak, Kubis, Strnádel - Gonšor, Suja, Melichárek - Čop, Bulík, Ftáček
HK '95 Považská Bystrica – JOJ Šport Slovensko 18 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly: 37. Kubala (Rehák, Štefánik), 54. Sluka (Linet, Čurlej). Rozhodovali: Lesay, Smrek - Bránik, Drblík, vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 1103 divákov
P. Bystrica: Valent - Pišoja, Omelka, Gachulinec, Ďurkech, Zlocha, Sluka, Synák - Kubala, Štefánik, Rehák - Rojko, Linet, Galimov - Čurlej, Pobežal, Belic - Seiler, Melcher, Antonov
Slovensko U18: Havel - Škripec, Vasko, Hoďovský, Čongrády, Filip, Medvec, Klačanský - Kalousek, Mrva, Šiška - Žak, Kubis, Strnádel - Gonšor, Suja, Melichárek - Čop, Bulík, Ftáček