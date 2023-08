Povodne zničili aj areál v Tacene, Savšek: Láme mi to srdce

Ľubľana 7. augusta (TASR) - Silné búrky a prívalové povodne v Slovinsku zničili aj areál pre vodný slalom v Tacene. Škody na kanáli, budovách a zariadení odhadujú na milióny eur, informovala webstránka Medzinárodnej kanoistickej federácie (ICF).



Veľká voda na rieke Sáva zanechala po sebe spúšť. "Láme mi to srdce, keď vidím, čo povodne napáchali a škodu, ktorú po sebe zanechali. Nemyslím tým iba na kanál v Tacene, ale mám na mysli najmä všetkých ľudí, ktorí utrpeli škodu. Ak to mám vyjadriť jednou vetou - celá táto udalosť je nešťastie," povedal pre canoeicf.com slovinský kanoista a olympijský víťaz z Tokia Benjamin Savšek.



Podľa Niny Jelencovej zo Slovinskej kanoistickej federácie je kompletne zničená celá horná časť trate: "Dom je preč, rovnako ako aj niektoré kontajnery. Odplávalo všetko reprezentačné oblečenie a bránky. Celý bránkový systém, tyče i nové bránky pre kajak kros sú niekde na ceste do Belehradu. Preč je takisto technické vybavenie, servery, stoličky a stoly."



Devastácia vodnoslalomárskeho areálu v Tacene šokovala aj prezidenta ICF Thomasa Konietzka. Ten už zvolal mimoriadne stretnutie s predstaviteľmi Slovinskej kanoistickej federácie, na ktorej prediskutujú ďalšie kroky.