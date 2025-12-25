Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Powless predĺžil spoluprácu s EF Education do roku 2029

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Boulder 25. decembra (TASR) - Americký cyklista Neilson Powless podpísal nový kontrakt s tímom EF Education-EasyPost do konca roka 2029.

Dvadsaťdeväťročný pretekár má za sebou úspešný rok 2025, keď vyhral belgickú klasiku Dwars door Vlaanderen po pamätnom úniku, v ktorom „vypálil rybník“ trom jazdcom Visma-Lease a Bike na čele s Woutom van Aertom. „Nikdy by som si nepomyslel, že dokážem vyhrať klasiku na kockách, ale tento rok sa to stalo a teraz sa pokúsim to zopakovať. Nasledujúcu jar sa zameriam na monumenty,“ uviedol Powless v tlačovej správe tímu.

Medzi cyklistické monumenty sa radí päť najvýznamnejších jednodňových klasík - Miláno - San Remo, Okolo Flámska, Paríž - Roubaix, Liége - Bastogne - Liége a Okolo Lombardska.
