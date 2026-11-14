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Pozastavenie letov v USA ovplyvnilo aj plány a transport tímov
Šesť tímov basketbalovej NBA malo v piatok popoludní miestneho času alebo po piatkových večerných zápasoch odletieť na tie sobotňajšie.
Autor TASR
New York 14. novembra (TASR) - Niekoľkohodinové pozastavenie všetkých letov v USA v piatok miestneho času ovplyvnilo aj transport a plány športových tímov. Niektorí účastníci NBA, NHL či rôzne univerzitné tímy si museli hľadať hotelové izby a plánovať prepravu úplne nanovo. Podľa dostupných informácií by však víkendové zápasy najväčších súťaží nemali byť nijak ovplyvnené.
Šesť tímov basketbalovej NBA malo v piatok popoludní miestneho času alebo po piatkových večerných zápasoch odletieť na tie sobotňajšie. Hráči Brooklyn Nets už v piatok popoludní sedeli v tímovom lietadle na dráhe v New Orleans. Zákaz nadobudol platnosť niekoľko minút pred plánovaným odletom ich lietadla. Aspoň dvom ďalším tímom NBA presunuli podľa agentúry AP piatkové večerné lety sobotné ráno, avšak tieto tímy počas víkendu nehrajú.
V hokejovej NHL je v sobotu miestneho času na území USA a Kanady na programe 13 duelov. Zatiaľ neboli hlásené žiadne prípady uviaznutých alebo meškajúcich tímov. Väčšina tímov sa dostala do svojich destinácií ešte pred začiatkom prerušenia. Sharks, ktorí museli čakať v San Jose, či budú môcť vycestovať, dorazili neskôr v piatok do Utahu. Čo zatiaľ nie je jasné, je aký vplyv môže mať táto situácia na rozhodcov, ktorí cestujú komerčnými letmi.
Predstavitelia Amerického Federálneho úradu pre letectvo (FAA) ako dôvod zastavenia prevádzky uviedli „mimoriadne okolnosti“ spôsobené problémami s komunikáciou v regionálnych strediskách riadenia letovej prevádzky. Zapríčiniť to mali zastarané technológie a preťažené zariadenia na prenos dát.
Šesť tímov basketbalovej NBA malo v piatok popoludní miestneho času alebo po piatkových večerných zápasoch odletieť na tie sobotňajšie. Hráči Brooklyn Nets už v piatok popoludní sedeli v tímovom lietadle na dráhe v New Orleans. Zákaz nadobudol platnosť niekoľko minút pred plánovaným odletom ich lietadla. Aspoň dvom ďalším tímom NBA presunuli podľa agentúry AP piatkové večerné lety sobotné ráno, avšak tieto tímy počas víkendu nehrajú.
V hokejovej NHL je v sobotu miestneho času na území USA a Kanady na programe 13 duelov. Zatiaľ neboli hlásené žiadne prípady uviaznutých alebo meškajúcich tímov. Väčšina tímov sa dostala do svojich destinácií ešte pred začiatkom prerušenia. Sharks, ktorí museli čakať v San Jose, či budú môcť vycestovať, dorazili neskôr v piatok do Utahu. Čo zatiaľ nie je jasné, je aký vplyv môže mať táto situácia na rozhodcov, ktorí cestujú komerčnými letmi.
Predstavitelia Amerického Federálneho úradu pre letectvo (FAA) ako dôvod zastavenia prevádzky uviedli „mimoriadne okolnosti“ spôsobené problémami s komunikáciou v regionálnych strediskách riadenia letovej prevádzky. Zapríčiniť to mali zastarané technológie a preťažené zariadenia na prenos dát.