Pozdňakov kritizuje podmienky, ktoré musia Rusi podľa MOV splniť

Moskva 15. decembra (TASR) - Prezident Ruského olympijského výboru (ROV) Stanislav Pozdňakov skritizoval Medzinárodný olympijský výbor (MOV) za podmienky, ktoré musia ruskí a bieloruskí športovci splniť, ak sa chcú zúčastniť na budúcoročnej olympiáde v Paríži.



Rozhodnutie MOV povoliť účasť Rusom a Bielorusom sa týka iba niektorých individuálnych športovcov, tímom z obidvoch krajín nebude štart na OH umožnený. Aby športovci získali neutrálny status, nemôžu aktívne podporovať vojnu na Ukrajine, ani nemôžu byť zmluvne viazaní s ruskou či bieloruskou armádou, respektíve národnými bezpečnostnými orgánmi. Ako ďalšiu podmienku bude MOV od športovcov vyžadovať písomný záväzok k Olympijskej charte a teda aj k "mierovému poslaniu olympijského hnutia". Na OH 2024 budú zakázané všetky národné symboly Ruska i Bieloruska. Tieto kritériá momentálne spĺňajú iba ôsmi športovci z Ruska a traja z Bieloruska.



"MOV oznámil, že je pripravený povoliť účasť ruským a bieloruským športovcom na olympiáde v Paríži a okamžite na to posmešne oznámil, koľkí z nich boli prijatí. Vymyslením kritérií a parametrov, ktoré nielen porušujú, ale aj znehodnocujú Olympijskú chartu, spustil MOV kampaň, ktorá neutralizuje našich športovcov. Tých pár, ktorým sa tam podarilo dostať, je zbavených národnej identity," uviedol Pozdňakov podľa agentúry AFP. Športovcov vyzval, aby si dôkladne preskúmali podmienky účasti, nech sa nestanú "rukojemníkmi iných záujmov".



Podmienky MOV vo štvrtok kritizoval aj ruský prezident Vladimir Putin a výbor obvinil z ohrozovania olympijského hnutia. K tomu, či by ruskí športovci mali napriek stanoveniu podmienok participovať na hrách v Paríži, sa zatiaľ nevyjadril. "Podmienky musia byť dôkladne analyzované. Či nejde o politicky motivované, umelé podmienky, ktorých cieľom je odrezať našich politických lídrov a oslabiť náš tím. Ministerstvo športu a Ruský olympijský výbor by potom mali poskytnúť informované rozhodnutie," vyhlásil Putin.