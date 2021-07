Pozemné hokejistky Austrálie vyhrali v B-skupine aj svoj piaty duel

pozemný hokej - ženy



B-skupina:



Čína - Nový Zéland 3:2

Japonsko - Španielsko 1:4

Argentína - Austrália 0:2



konečná tabuľka:



1. Austrália 5 5 0 0 13:1 15

2. Španielsko 5 3 0 2 9:8 9

3. Argentína 5 3 0 2 8:8 9

4. N. Zéland 5 2 0 3 8:7 6

-----------------------------------

5. Čína 5 2 0 3 9:16 6

6. Japonsko 5 0 0 5 6:13 0

Tokio 31. júla (TASR) - Pozemné hokejistky Austrálie postúpili do štvrťfinále olympijského turnaja bez straty bodu a so skóre 13:1 ako víťaz B-skupiny. V sobotu uspeli aj vo svojom piatom dueli v Tokiu, keď zdolali Argentínu 2:0. Do vyraďovačky idú aj Španielsko, Argentína a Nový Zéland.