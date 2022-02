Pozitívny test na koronavírus má po Lašákovi aj Krištof

Ján Lašák (vpravo) s brankármi hokejovej reprezentácie SR, foto z archívu. Foto: TASR/Martin Baumann

Na snímke tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsey, foto z archívu. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 1. februára (TASR) - V kádri slovenskej hokejovej reprezentácie pribudol deň pred stredajším odletom na ZOH do Pekingu ďalší koronavírusový prípad. Pozitívny test mal aj útočník Michal Krištof. Pozitívny výsledok naďalej vykazuje Peter Cehlárik, o ktorého infekcii informovalo vedenie tímu už v pondelok. Z realizačného tímu pozitívne testovali v bratislavskej "bubline" trénera brankárov Jána Lašáka.uviedol počas online tlačovej konferencie asistent generálneho manažéra Oto Haščák. Podľa neho vedenie tímu ani v tejto situácii nepanikári:Podľa Haščáka mal pri testoch vyššie hodnoty aj obranca Mário Grman:TASR pripomína, že pred odletom sú potrebné u hráčov päťdňová karanténa a štyri negatívne testy na koronavírus. Bez Cehlárika a Krištofa by malo v stredu odletieť 19 hráčov. Vedenie reprezentácie sa pripravuje na všetky možnosti, aj na scenár, že Cehlárik s Krištofom nebudú môcť hrať na ZOH.zdôraznil Haščák a dodal, že dôležité budú výsledky utorkových testov.Tnéner Craig Ramsay zatiaľ nemá k dispozícii štyroch hráčov z českej extraligy, tí priletia priamo do Pekingu 4. februára.povedal Haščák. Celý káder sa zíde pokope až v Číne. Realizačný tím bude dúfať, že v dejisku ZOH nepribudnú ďalšie koronavírusové prípady:Reprezentačného kouča Ramsayho koronavírusová situácia v mužstve rozhodne neteší:Napriek správam o pozitívnych výsledkoch je situácia v tíme pokojná, tvrdí Ramsay:Útočník HKM Zvolen Peter Zuzin mal pozitívny test ešte pred vstupom do reprezentačného kempu. Koronavírusom si už prešiel, čo teraz považuje za výhodu.prezradil Zuzin. Po dlhšej pauze bez zápasov a tréningov nebolo pre neho ľahké postaviť sa na ľad: