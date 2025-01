Pozitívny výsledok štúdie realizovateľnosti priblížil Steel arénu k MS

Košice 28. januára (TASR) - Košická Steel aréna splní po ďalšej rekonštrukcii kritériá Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) pre usporiadanie MS 2029. Potvrdia to štúdia realizovateľnosti, ktorá potvrdila, že v aréne je možné vytvoriť ďalších 1600 miest na sedenie a tým docieliť požadovanú kapacitu pre 10-tisíc divákov.



Mesto Košice požiadalo v závere roka 2023 Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) o pridelenie organizácie MS 2029 v prípade, že ich IIHF pridelí Slovensku. Jednou zo základných požiadaviek IIHF je kapacita štadiónov, ktorá musí byť v oboch prípadoch aspoň desaťtisícová. Tribúny Steel aréne pojmú v súčasnosti presne 8347 divákov. Potrebná rekonštrukcia počíta s novými sedadlami, výmenou mantinelov, plexiskiel, ale aj informačnej kocky. "Musíme navýšiť kapacitu miest na sedenie nad 10-tisíc. Tým, že sme počas nedávnej rekonštrukcie vymenili technológiu chladenia a celú chladiacu dosku v hlavnej hale, dosiahli sme možnosť chladiť tri rôzne rozmery klziska. Úpravou chladiacej plochy môžeme rozšíriť priestor na montáž ďalších sedadiel. Pri súčasnej kapacite približne 8400 miest potrebujeme ďalších 1600, aby sme splnili podmienky. Z nich by malo 900 vzniknúť pri mantineloch a horných sektoroch. Na nich by sa mali dorobiť tribúnky, ktoré pomôžu naplniť potrebnú kapacitu," prezradil generálny manažér Steel arény Martin Schwarc.



Košická hala sa bude uchádzať o verejné zdroje, ktoré by mali zabezpečiť financovanie rekonštrukcie. Pomôcť by mal Fond na podporu športu a aj SZĽH. "Dôležité bolo zabezpečiť štúdiu uskutočniteľnosti, aby sme sa mohli uchádzať o MS. Ak nám ich "odklepnú," tak budeme mať možnosť získať peniaze na rekonštrukciu haly. S druhou fázou rekonštrukcie sme počítali bez ohľadu na to, či budeme hostiť MS alebo nie. Stále sa chceme uchádzať o verejné peniaze, aby sme pokračovali v revitalizácii a rekonštrukcii Steel arény, ktorá už má niečo odžité. Prvá fáza bola o rekonštrukcii základných vecí, ako sú chladenie a osvetlenie, no stále je veľa vecí, ktoré si vyžadujú rekonštrukciu. Ak by sme získali MS, tak by sme ich organizáciu využili na to, aby sme získali peniaze na rekonštrukciu. Ak by sa tak nestalo, aj v takom prípade by sme mali záujem o tie peniaze," poznamenal Schwarc, ktorý je rád, že štúdia realizovateľnosti priblížila Košice k organizácii MS 2029. Tým by sa svetový šampionát vrátil do Košíc po desiatich rokoch.



"V prvom rade sme potrebovali spraviť štúdiu, aby sme záväzne predložili potrebné materiály Slovenskému zväzu ľadového hokeja, ktorý by sa vďaka tomu mohol zodpovedne uchádzať o MS. V druhej fáze budeme čakať, ako dopadne rozhodnutie IIHF. Potom bude nasledovať príprava projektovej dokumentácie, vyhlásenie verejnej súťaže a žiadosť na ministerstvá." Podľa Schwarca by spomínaná rekonštrukcia nemala významne narušiť chod arény. "Nedávne obmedzenie prevádzky nás stálo približne 300-tisíc eur, ktoré sme si museli požičať. Takisto to obmedzilo aj extraligový hokej v hale. Zároveň chceme, aby to nenarušilo ani usporiadanie kultúrnych akcií, ktoré prispievajú k financovaniu Steel arény," poznamenal Martin Schwarc.