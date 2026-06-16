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Poznáme dvojice 1. predkola LM, Slovan sa dozvie meno súpera v stredu

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Na snímke radosť hráčov Slovana zo zisku majstrovského titulu po zápase 8. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul ŠK Slovan Bratislava - FK DAC 1904 Dunajská Streda v sobotu 2. mája 2026 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

V 1. predkole sa predstaví 28 tímov, ktoré boli pre potreby žrebu rozdelené do dvoch 14-členných skupín. V každej z nich bola polovica účastníkov nasadených, druhá polovica nenasadených.

Autor TASR
,aktualizované 
Nyon 16. júna (TASR) - Utorkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone rozhodol o dvojiciach 1. predkola Ligy majstrov 2026/2027. Jediný slovenský zástupca v súťaži ŠK Slovan Bratislava bude štartovať až v 2. predkole, meno svojho súpera sa teda dozvie v stredu.

V 1. predkole sa predstaví 28 tímov, ktoré boli pre potreby žrebu rozdelené do dvoch 14-členných skupín. V každej z nich bola polovica účastníkov nasadených, druhá polovica nenasadených. Doma začnú tímy, ktoré boli vyžrebované ako prvé.

Prvé zápasy sú na programe 7. a 8. júla, odvety sa odohrajú o týždeň neskôr. Víťazi 1. predkola postúpia do 2. predkola, zdolané tímy budú hrať v 2. predkole Konferenčnej ligy (KL). Rovnako ako pred rokom prebehlo aj žrebovanie tzv. „šťastných dvojíc“, stali sa nimi Lincoln Red Imps FC - Inter Club d'Escaldes a Tre Fiori FC - Larne FC. Mužstvo, ktoré prehrá, nebude hrať 2., ale 3. predkolo KL.

dvojice 1. predkola LM:

Sabah FK - The New Saints FC

Floriana FC - Shamrock Rovers FC

FC Flora Tallinn - FC Iberia 1999 Tbilisi

Lincoln Red Imps FC - Inter Club d'Escaldes

Tre Fiori FC - Larne FC

FC Ararat-Armenia - Riga FC

FC Vardar Skopje - KuPS Kuopio

FK Kauno Žalgiris - FC Drita

ML Vitebsk - Universitatea Craiova

FC Petrocub Hincesti - KF Egnatia

FK Borac Banja Luka - PFC Levski Sofia

Víkingur Reykjavík - ETO FC Győr

FC Kajrat Almaty - FK Sutjeska Nikšič

KÍ Klaksvík - FC Atert Bissen


ŠK SLOVAN BRATISLAVA figuruje medzi nasadenými tímami v 2. predkole


ďalšie termíny:

žreb 2. predkola: 17. júna

žreb 3. predkola: 20. júla

zápasy 2. predkola: 21., 22. a 28., 29. júla

žreb play off: 3. augusta

zápasy 3. predkola: 4., 5. a 11. augusta

zápasy play off o postup do skupinovej fázy: 18., 19. a 25., 26. augusta



žreb skupinovej fázy: 27. augusta

1. zápasy skupinovej fázy: 8., 9. a 10. septembra

2. zápasy skupinovej fázy: 13. a 14. októbra

3. zápasy skupinovej fázy: 20. a 21. októbra

4. zápasy skupinovej fázy: 3. a 4. novembra

5. zápasy skupinovej fázy: 24. a 25. novembra

6. zápasy skupinovej fázy: 8. a 9. decembra

7. zápasy skupinovej fázy: 19. a 20. januára

8. zápasy skupinovej fázy: 27. januára

žreb dvojíc play off*

zápasy play off: 16., 17. a 23., 24. februára

žreb vyraďovacej fázy*

osemfinále: 9., 10. a 16., 17. marca

štvrťfinále: 6., 7. a 13., 14. apríla

semifinále: 27., 28. apríla a 4., 5. mája

finále: 5. júna (Madrid)

* - dátumy žrebov ešte neboli určené


Žreb určil duely 1. predkola, DAC a Spartak spoznajú súperov v stredu



Utorkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone určil 26 dvojíc 1. predkola Konferenčnej ligy 2026/2027. Slovenskí zástupcovia FC DAC 1904 Dunajská Streda a FC Spartak Trnava budú štartovať v 2. predkole a mená svojich možných súperov spoznajú v stredu.

Celkom 52 účastníkov žrebu bolo rozdelených do štyroch 10-členných a jednej 12-člennej skupiny. V každej z nich bola polovica nasadená a polovica nenasadená. Víťazi dvojzápasov postúpia do 2. predkola, pre zdolaných sa európske súťaže skončia. Prvé stretnutia sú na programe vo štvrtok 9. júla, odvety sa odohrajú o týždeň neskôr.



dvojice 1. predkola KL:

Connah's Quay Nomads FC - FC Ballkani

Bohemian FC - St Joseph's FC

FC Dinamo City - FC Astana

FK Velež - FC Milsami Orhei

FC Dinamo Minsk - FC Sileks

PFC Zire - FC Torpedo Kutaisi

FC Differdange 03 - Ilves Tampere

FK Dečič - FK Liepaja

FK Mondorf-les-Bains - FC Dinamo Tbilisi

FK Mornar - Atletic Club d'Escaldes

Glentoran FC - FC RFS

AF Elbasani - FC BATE Borisov

OFK Petrovac - FK Žalgiris

Marsaxlokk FC - FC Pjunik

Caernarfon Town FC - FCI Levadia Tallinn

FC Hegelmann - Paide Linnameeskond

FC Alaškert - FC Jelimai Semej

Víkingur - Stjarnan

FC Dila Gori - Virtus A.C. 1964

FK Sarajevo - FC Inter Turku

Europa FC - KF Škendija

Nomme Kalju FC - Linfield FC

Penybont FC - FC Santa Coloma

NSÍ Runavík - Hamrun Spartans FC

FC UNA Strassen - La Fiorita 1967

KF Vlaznia - FC Mališeva



FC SPARTAK TRNAVA figuruje medzi nasadenými tímami v 2. predkole, FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA medzi nenasadenými



ďalšie termíny:

žreb 2. predkola: 17. júna

žreb 3. predkola: 20. júla

zápasy 2. predkola: 23. a 30. júla

žreb play off: 3. augusta

zápasy 3. predkola: 6. a 13. augusta

zápasy play off o postup do skupinovej fázy: 20. a 27. augusta



žreb skupinovej fázy: 28. augusta

1. zápasy skupinovej fázy: 15. októbra

2. zápasy skupinovej fázy: 22. októbra

3. zápasy skupinovej fázy: 5. novembra

4. zápasy skupinovej fázy: 26. novembra

5. zápasy skupinovej fázy: 10. decembra

6. zápasy skupinovej fázy: 17. decembra

žreb dvojíc play off*

zápasy play off: 18. a 25. februára

žreb vyraďovacej fázy*

osemfinále: 11. a 18. marca

štvrťfinále: 8. a 15. apríla

semifinále: 29. apríla a 6. mája

finále: 2. júna (Istanbul)



* - dátumy žrebov ešte neboli určené
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