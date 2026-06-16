< sekcia Šport
Poznáme dvojice 1. predkola LM, Slovan sa dozvie meno súpera v stredu
V 1. predkole sa predstaví 28 tímov, ktoré boli pre potreby žrebu rozdelené do dvoch 14-členných skupín. V každej z nich bola polovica účastníkov nasadených, druhá polovica nenasadených.
Autor TASR,aktualizované
Nyon 16. júna (TASR) - Utorkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone rozhodol o dvojiciach 1. predkola Ligy majstrov 2026/2027. Jediný slovenský zástupca v súťaži ŠK Slovan Bratislava bude štartovať až v 2. predkole, meno svojho súpera sa teda dozvie v stredu.
V 1. predkole sa predstaví 28 tímov, ktoré boli pre potreby žrebu rozdelené do dvoch 14-členných skupín. V každej z nich bola polovica účastníkov nasadených, druhá polovica nenasadených. Doma začnú tímy, ktoré boli vyžrebované ako prvé.
Prvé zápasy sú na programe 7. a 8. júla, odvety sa odohrajú o týždeň neskôr. Víťazi 1. predkola postúpia do 2. predkola, zdolané tímy budú hrať v 2. predkole Konferenčnej ligy (KL). Rovnako ako pred rokom prebehlo aj žrebovanie tzv. „šťastných dvojíc“, stali sa nimi Lincoln Red Imps FC - Inter Club d'Escaldes a Tre Fiori FC - Larne FC. Mužstvo, ktoré prehrá, nebude hrať 2., ale 3. predkolo KL.
Žreb určil duely 1. predkola, DAC a Spartak spoznajú súperov v stredu
Utorkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone určil 26 dvojíc 1. predkola Konferenčnej ligy 2026/2027. Slovenskí zástupcovia FC DAC 1904 Dunajská Streda a FC Spartak Trnava budú štartovať v 2. predkole a mená svojich možných súperov spoznajú v stredu.
Celkom 52 účastníkov žrebu bolo rozdelených do štyroch 10-členných a jednej 12-člennej skupiny. V každej z nich bola polovica nasadená a polovica nenasadená. Víťazi dvojzápasov postúpia do 2. predkola, pre zdolaných sa európske súťaže skončia. Prvé stretnutia sú na programe vo štvrtok 9. júla, odvety sa odohrajú o týždeň neskôr.
V 1. predkole sa predstaví 28 tímov, ktoré boli pre potreby žrebu rozdelené do dvoch 14-členných skupín. V každej z nich bola polovica účastníkov nasadených, druhá polovica nenasadených. Doma začnú tímy, ktoré boli vyžrebované ako prvé.
Prvé zápasy sú na programe 7. a 8. júla, odvety sa odohrajú o týždeň neskôr. Víťazi 1. predkola postúpia do 2. predkola, zdolané tímy budú hrať v 2. predkole Konferenčnej ligy (KL). Rovnako ako pred rokom prebehlo aj žrebovanie tzv. „šťastných dvojíc“, stali sa nimi Lincoln Red Imps FC - Inter Club d'Escaldes a Tre Fiori FC - Larne FC. Mužstvo, ktoré prehrá, nebude hrať 2., ale 3. predkolo KL.
dvojice 1. predkola LM:
Sabah FK - The New Saints FC
Floriana FC - Shamrock Rovers FC
FC Flora Tallinn - FC Iberia 1999 Tbilisi
Lincoln Red Imps FC - Inter Club d'Escaldes
Tre Fiori FC - Larne FC
FC Ararat-Armenia - Riga FC
FC Vardar Skopje - KuPS Kuopio
FK Kauno Žalgiris - FC Drita
ML Vitebsk - Universitatea Craiova
FC Petrocub Hincesti - KF Egnatia
FK Borac Banja Luka - PFC Levski Sofia
Víkingur Reykjavík - ETO FC Győr
FC Kajrat Almaty - FK Sutjeska Nikšič
KÍ Klaksvík - FC Atert Bissen
ŠK SLOVAN BRATISLAVA figuruje medzi nasadenými tímami v 2. predkole
Sabah FK - The New Saints FC
Floriana FC - Shamrock Rovers FC
FC Flora Tallinn - FC Iberia 1999 Tbilisi
Lincoln Red Imps FC - Inter Club d'Escaldes
Tre Fiori FC - Larne FC
FC Ararat-Armenia - Riga FC
FC Vardar Skopje - KuPS Kuopio
FK Kauno Žalgiris - FC Drita
ML Vitebsk - Universitatea Craiova
FC Petrocub Hincesti - KF Egnatia
FK Borac Banja Luka - PFC Levski Sofia
Víkingur Reykjavík - ETO FC Győr
FC Kajrat Almaty - FK Sutjeska Nikšič
KÍ Klaksvík - FC Atert Bissen
ŠK SLOVAN BRATISLAVA figuruje medzi nasadenými tímami v 2. predkole
ďalšie termíny:
žreb 2. predkola: 17. júna
žreb 3. predkola: 20. júla
zápasy 2. predkola: 21., 22. a 28., 29. júla
žreb play off: 3. augusta
zápasy 3. predkola: 4., 5. a 11. augusta
zápasy play off o postup do skupinovej fázy: 18., 19. a 25., 26. augusta
žreb skupinovej fázy: 27. augusta
1. zápasy skupinovej fázy: 8., 9. a 10. septembra
2. zápasy skupinovej fázy: 13. a 14. októbra
3. zápasy skupinovej fázy: 20. a 21. októbra
4. zápasy skupinovej fázy: 3. a 4. novembra
5. zápasy skupinovej fázy: 24. a 25. novembra
6. zápasy skupinovej fázy: 8. a 9. decembra
7. zápasy skupinovej fázy: 19. a 20. januára
8. zápasy skupinovej fázy: 27. januára
žreb dvojíc play off*
zápasy play off: 16., 17. a 23., 24. februára
žreb vyraďovacej fázy*
osemfinále: 9., 10. a 16., 17. marca
štvrťfinále: 6., 7. a 13., 14. apríla
semifinále: 27., 28. apríla a 4., 5. mája
finále: 5. júna (Madrid)
* - dátumy žrebov ešte neboli určené
žreb 2. predkola: 17. júna
žreb 3. predkola: 20. júla
zápasy 2. predkola: 21., 22. a 28., 29. júla
žreb play off: 3. augusta
zápasy 3. predkola: 4., 5. a 11. augusta
zápasy play off o postup do skupinovej fázy: 18., 19. a 25., 26. augusta
žreb skupinovej fázy: 27. augusta
1. zápasy skupinovej fázy: 8., 9. a 10. septembra
2. zápasy skupinovej fázy: 13. a 14. októbra
3. zápasy skupinovej fázy: 20. a 21. októbra
4. zápasy skupinovej fázy: 3. a 4. novembra
5. zápasy skupinovej fázy: 24. a 25. novembra
6. zápasy skupinovej fázy: 8. a 9. decembra
7. zápasy skupinovej fázy: 19. a 20. januára
8. zápasy skupinovej fázy: 27. januára
žreb dvojíc play off*
zápasy play off: 16., 17. a 23., 24. februára
žreb vyraďovacej fázy*
osemfinále: 9., 10. a 16., 17. marca
štvrťfinále: 6., 7. a 13., 14. apríla
semifinále: 27., 28. apríla a 4., 5. mája
finále: 5. júna (Madrid)
* - dátumy žrebov ešte neboli určené
Žreb určil duely 1. predkola, DAC a Spartak spoznajú súperov v stredu
Utorkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone určil 26 dvojíc 1. predkola Konferenčnej ligy 2026/2027. Slovenskí zástupcovia FC DAC 1904 Dunajská Streda a FC Spartak Trnava budú štartovať v 2. predkole a mená svojich možných súperov spoznajú v stredu.
Celkom 52 účastníkov žrebu bolo rozdelených do štyroch 10-členných a jednej 12-člennej skupiny. V každej z nich bola polovica nasadená a polovica nenasadená. Víťazi dvojzápasov postúpia do 2. predkola, pre zdolaných sa európske súťaže skončia. Prvé stretnutia sú na programe vo štvrtok 9. júla, odvety sa odohrajú o týždeň neskôr.
dvojice 1. predkola KL:
Connah's Quay Nomads FC - FC Ballkani
Bohemian FC - St Joseph's FC
FC Dinamo City - FC Astana
FK Velež - FC Milsami Orhei
FC Dinamo Minsk - FC Sileks
PFC Zire - FC Torpedo Kutaisi
FC Differdange 03 - Ilves Tampere
FK Dečič - FK Liepaja
FK Mondorf-les-Bains - FC Dinamo Tbilisi
FK Mornar - Atletic Club d'Escaldes
Glentoran FC - FC RFS
AF Elbasani - FC BATE Borisov
OFK Petrovac - FK Žalgiris
Marsaxlokk FC - FC Pjunik
Caernarfon Town FC - FCI Levadia Tallinn
FC Hegelmann - Paide Linnameeskond
FC Alaškert - FC Jelimai Semej
Víkingur - Stjarnan
FC Dila Gori - Virtus A.C. 1964
FK Sarajevo - FC Inter Turku
Europa FC - KF Škendija
Nomme Kalju FC - Linfield FC
Penybont FC - FC Santa Coloma
NSÍ Runavík - Hamrun Spartans FC
FC UNA Strassen - La Fiorita 1967
KF Vlaznia - FC Mališeva
FC SPARTAK TRNAVA figuruje medzi nasadenými tímami v 2. predkole, FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA medzi nenasadenými
ďalšie termíny:
žreb 2. predkola: 17. júna
žreb 3. predkola: 20. júla
zápasy 2. predkola: 23. a 30. júla
žreb play off: 3. augusta
zápasy 3. predkola: 6. a 13. augusta
zápasy play off o postup do skupinovej fázy: 20. a 27. augusta
žreb skupinovej fázy: 28. augusta
1. zápasy skupinovej fázy: 15. októbra
2. zápasy skupinovej fázy: 22. októbra
3. zápasy skupinovej fázy: 5. novembra
4. zápasy skupinovej fázy: 26. novembra
5. zápasy skupinovej fázy: 10. decembra
6. zápasy skupinovej fázy: 17. decembra
žreb dvojíc play off*
zápasy play off: 18. a 25. februára
žreb vyraďovacej fázy*
osemfinále: 11. a 18. marca
štvrťfinále: 8. a 15. apríla
semifinále: 29. apríla a 6. mája
finále: 2. júna (Istanbul)
* - dátumy žrebov ešte neboli určené
Connah's Quay Nomads FC - FC Ballkani
Bohemian FC - St Joseph's FC
FC Dinamo City - FC Astana
FK Velež - FC Milsami Orhei
FC Dinamo Minsk - FC Sileks
PFC Zire - FC Torpedo Kutaisi
FC Differdange 03 - Ilves Tampere
FK Dečič - FK Liepaja
FK Mondorf-les-Bains - FC Dinamo Tbilisi
FK Mornar - Atletic Club d'Escaldes
Glentoran FC - FC RFS
AF Elbasani - FC BATE Borisov
OFK Petrovac - FK Žalgiris
Marsaxlokk FC - FC Pjunik
Caernarfon Town FC - FCI Levadia Tallinn
FC Hegelmann - Paide Linnameeskond
FC Alaškert - FC Jelimai Semej
Víkingur - Stjarnan
FC Dila Gori - Virtus A.C. 1964
FK Sarajevo - FC Inter Turku
Europa FC - KF Škendija
Nomme Kalju FC - Linfield FC
Penybont FC - FC Santa Coloma
NSÍ Runavík - Hamrun Spartans FC
FC UNA Strassen - La Fiorita 1967
KF Vlaznia - FC Mališeva
FC SPARTAK TRNAVA figuruje medzi nasadenými tímami v 2. predkole, FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA medzi nenasadenými
ďalšie termíny:
žreb 2. predkola: 17. júna
žreb 3. predkola: 20. júla
zápasy 2. predkola: 23. a 30. júla
žreb play off: 3. augusta
zápasy 3. predkola: 6. a 13. augusta
zápasy play off o postup do skupinovej fázy: 20. a 27. augusta
žreb skupinovej fázy: 28. augusta
1. zápasy skupinovej fázy: 15. októbra
2. zápasy skupinovej fázy: 22. októbra
3. zápasy skupinovej fázy: 5. novembra
4. zápasy skupinovej fázy: 26. novembra
5. zápasy skupinovej fázy: 10. decembra
6. zápasy skupinovej fázy: 17. decembra
žreb dvojíc play off*
zápasy play off: 18. a 25. februára
žreb vyraďovacej fázy*
osemfinále: 11. a 18. marca
štvrťfinále: 8. a 15. apríla
semifinále: 29. apríla a 6. mája
finále: 2. júna (Istanbul)
* - dátumy žrebov ešte neboli určené