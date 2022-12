Poznáme mená najlepších slovenských športovcov roka 2022

Na archívnej snímke hokejista Juraj Slafkovský počas tréningu slovenskej reprezentácie pred MS vo Fínsku v Bratislave 10. mája 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na archívnej snímke slovenská reprezentantka v lyžovaní Henrieta Farkašová na pódiu zo zisku zlatej medaily v zjazde žien na ZPH 2022 v Pekingu v stredisku Jen-čching v sobotu 5. marca 2022. Foto: TASR - SPV/Roman Benický

výsledky ankety Športovec roka 2022:



jednotlivci:



1. Petra Vlhová (lyžovanie) 1136 (104 – 10 – 0) 115x



2. Juraj Slafkovský (hokej) 944 (10 – 75 – 15) 109x



3. Ján Volko (atletika) 552 (0 – 6 – 19) 94x



4. Milan Škriniar (futbal) 398 (1 – 1 – 17) 68x



5. Zuzana Rehák Štefečeková (streľba) 352 (0 – 5 – 8) 75x



6. Marek Hamšík (futbal) 315 (0 – 5 – 8) 55x



7. Alexander Slafkovský (vodný slalom) 302 (0 – 3 – 8) 66x



8. Erik Černák (hokej) 274 (0 – 1 – 7) 52x



9. Henrieta Farkašová (paralyžovanie) 257 (0 – 6 – 3) 56x



10. Tajmuraz Salkazanov (zápasenie) 202 (0 – 1 – 5) 40x



-----------------------------------------------------



11. Peter Sagan (cyklistika) 170 (0 – 0 – 3) 45x



12. Eliška Mintálová (vodný slalom) 169 (0 – 0 – 4) 52x



13. Stanislav Lobotka (futbal) 151 (0 – 1 – 2) 32x



14. Patrik Jány (streľba) 138 (0 – 0 – 2) 33x



15. Marek Hrivík (hokej) 127 (0 – 0 – 0) 25x



16. Patrik Rybár (hokej) 117 (0 – 0 – 2) 24x



17. Jozef Metelka (paracyklistika) 74 (0 – 0 – 1) 21x



Peter Cehlárik (hokej) 74 (0 – 0 – 1) 17x



19. Barbora Balážová, Ľubomír Pištej (stolný tenis) 68 (0 – 0 – 1) 19x



20. Veronika Vadovičová (parastreľba) 56 (0 – 0 – 1) 15x



21. Danka Barteková (streľba) 55 (0 – 0 – 0) 20x



22. Lukáš Matuský (dostihy) 38 (0 – 0 – 2) 12x



23. Alexandra Rexová (paralyžovanie) 37 (0 – 0 – 0) 9x



24. Monika Chochlíková (kickbox, thajský box) 36 (0 – 0 – 2) 10x



25. Paulína Fialková (biatlon) 35 (0 – 0 – 0) 12x



26. Zuzana Paňková (vodný slalom) 30 (0 – 1 – 0) 6x



27. Batyrbek Cakulov (zápasenie) 29 (0 – 0 – 0) 6x



Martin Vaculík (plochá dráha) 29 (0 – 0 – 2) 9x



29. Marianna Jagerčíková (skialpinizmus) 23 (0 – 0 – 0) 6x



30. Aneta Tichá (fitnes) 19 (0 – 0 – 0) 6x



Silvia Solymosyová, Jozef Solymosy (umelecké plávanie) 19 (0 – 0 – 1) 5x



32. Boris Makojev (zápasenie) 15 (0 – 0 – 0) 5x



33. Juraj Tužinský (streľba) 12 (0 – 0 – 0) 5x



34. Barbora Bajčiová (pretláčanie rukou) 9 (0 – 0 – 0) 4x



Barbora Balážová (stolný tenis) 9 (0 – 0 – 0) 3x



Šimon Nemec (hokej) 9 (0 – 0 – 0) 3x



37. Michal Križánek (kulturistika) 8 (0 – 0 – 1) 1x



Miroslav Haraus (paralyžovanie) 8 (0 – 0 – 0) 3x



39. Tatiana Ondrušková (fitnes) 7 (0 – 0 – 0) 3x



40. Ingrida Suchánková (karate) 5 (0 – 0 – 0) 3x



Vanessa Hocková (streľba) 5 (0 – 0 – 0) 1x



42. Albert Rusnák (futbal) 4 (0 – 0 – 0) 1x



43. Bianka Sidová (rýchlostná kanoistika) 3 (0 – 0 – 0) 2x



Radovan Bežo (kulturistika) 3 (0 – 0 – 0) 1x



45. Michal Dudovič (florbal) 2 (0 – 0 – 0) 1x







kolektívy:



1. Hokejisti SR 337 (111 – 2 – 0) 113x



2. Futbalisti Slovana Bratislava 138 (2 – 55 – 22) 79x



3. Štvorkajak rýchlostných kanoistov 85 (1 – 25 – 32) 58x



---------------------------------------------------------



4. Stolné tenistky SR 40 (0 – 12 – 16) 28x



5. Vodnoslalomárska hliadka 3xC1 mužov 24 (1 – 4 – 13) 18x



6. Nohejbalisti SR 17 (0 – 6 – 5) 11x



7. Vodnoslalomárska hliadka 3xC1 žien 16 (0 – 5 – 6) 11x



8. Hokejbalistky SR 11 (0 – 2 – 7) 9x



9. Futsalisti SR 7 (0 – 1 – 6) 7x



10. Futbalisti SR do 19 rokov 6 (0 – 2 – 2) 4x



11. Paracurleri SR 4 (0 – 0 – 4) 4x



12. Strelkyne SR v skeete 4 (0 – 1 – 2) 3x

historický prehľad víťazov ankety (1993 - 2022)



jednotlivci:



1993 Martina Moravcová (plávanie)



1994 Milan Dvorščík (cyklistika)



1995 Martina Moravcová (plávanie)



1996 Michal Martikán (vodný slalom)



1997 Michal Martikán (vodný slalom)



1998 Martina Moravcová (plávanie)



1999 Jozef Gönci (športová streľba)



2000 Martina Moravcová (plávanie)



2001 Martina Moravcová (plávanie)



2002 Peter Bondra (ľadový hokej)



2003 Martina Moravcová (plávanie)



2004 Elena Kaliská (vodný slalom)



2005 Dominik Hrbatý (tenis)



2006 Radoslav Židek (snoubording)



2007 Michal Martikán (vodný slalom)



2008 Michal Martikán (vodný slalom)



2009 Pavol a Peter Hochschornerovci (vodný slalom)



2010 Anastasia Kuzminová (biatlon)



2011 Pavol a Peter Hochschornerovci (vodný slalom)



2012 Zuzana Štefečeková (športová streľba)



2013 Peter Sagan (cestná cyklistika)



2014 Anastasia Kuzminová (biatlon)



2015 Peter Sagan (cestná cyklistika)



2016 Matej Tóth (atletika)



2017 Peter Sagan (cestná cyklistika)



2018 Anastasia Kuzminová (biatlon)



2019 Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)



2020 Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)



2021 Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)



2022 Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)







kolektívy:



1993 basketbalistky Slovenska



1994 hokejisti Slovenska



1995 hokejisti Slovenska



1996 basketbalistky SCP Ružomberok



1997 basketbalistky Slovenska



1998 štafeta biatlonistiek Slovenska



1999 basketbalistky SCP Ružomberok



2000 hokejisti Slovenska



2001 štvorkajak Slovenska na 500 a 1000 m



2002 hokejisti Slovenska



2003 štvorkajak Slovenska na 500 a 1000 m



2004 štvorkajak Slovenska na 500 a 1000 m



2005 daviscupový tím tenistov Slovenska



2006 štvorkajak Slovenska na 500 a 1000 m



2007 štvorkajak Slovenska na 500 a 1000 m



2008 štvorkajak Slovenska na 500 a 1000 m



2009 futbalisti Slovenska



2010 futbalisti Slovenska



2011 volejbalisti Slovenska



2012 hokejisti Slovenska



2013 basketbalistky Good Angels Košice



2014 futbalisti Slovenska



2015 futbalisti Slovenska



2016 štvorkajak Slovenska na 1000 m



2017 miešané družstvo SR v zjazdovom lyžovaní



2018 biatlonová štafeta žien SR



2019 hliadka vodných slalomárov 3xC1



2020 futbalisti Slovenska



2021 štvorkajak Slovenska na 500 m



2022 hokejisti Slovenska

športová legenda:



2010 Ján Zachara, box



2011 Jozef Golonka, hokej



2012 Jozef Adamec, futbal



2013 Anton Frolo, hádzaná



2014 Eva Šuranová, atletika



2015 Karol Divín, krasokorčuľovanie



2016 Marianna Némethová-Krajčírová, športová gymnastika



2017 Jozef Pribilinec, atletika



2018 Stanislav Kropilák, basketbal



2019 Jozef Plachý, atletika



2020 Igor Liba, hokej



2021 Miloslav Mečíř, tenis



2022 Mária Mračnová, atletika

Bratislava 19. decembra (TASR) – Lyžiarka Petra Vlhová a hokejoví reprezentanti získali ocenenia najlepší jednotlivec a najlepší kolektív v ankete slovenský Športovec roka 2022. Vlhová obhájila vlaňajšie prvenstvo a zároveň triumfovala po štvrtý raz za sebou. Druhý skončil hokejista Juraj Slafkovský, tretí bol atlét Ján Volko.Výsledky tradičnej ankety Klubu športových redaktorov SSN vyhlásili na slávnostnom galavečere, ktorý spoluorganizovali Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) a Slovenský paralympijský výbor (SPV) v bratislavskom hoteli Gate One. V ankete hlasovalo 115 športových novinárov a členov Klubu športových redaktorov (KŠR) SSN. Hlasy dostalo 45 jednotlivcov a 12 kolektívov.V ankete, ktorá v sa rámci samostatnej Slovenskej republiky vyhlasuje od roku 1993, je Vlhová prvá v 30-ročnej histórii ankety, ktorá v nej triumfovala štyrikrát po sebe. Počtom triumfov sa vyrovnala ďalšiemu olympijskému víťazovi Michalovi Martikánovi. Viac titulov má už len Martina Moravcová (6). Dvadsaťsedemročná lyžiarka má na svojom konte aj podiel na jednom víťazstve v kategórii kolektívov, keď v roku 2017 bola členka miešaného družstva. Rok 2022 mala vydarený, získala v ňom olympijské zlato a vybojovala aj malý krištáľový glóbus za slalom.povedala Vlhová, ktorá sa do top 10 ankety Športovec roka dostala siedmykrát.Radosť z jej výsledku mal aj jej otec Igor Vlha, ktorý pre TASR uviedol:Hokejista Juraj Slafkovský sa stal jedným z najmladších laureátov ankety. Osemnásťročný mladík zažiaril na olympijskom turnaji v Pekingu, kde sa stal najužitočnejším hráčom a Slovensku pomohol k historickému bronzu. Neskôr sa stal jednotkou vstupného draftu NHL.uviedol Slafkovský.Prvýkrát sa v ankete na pódium dostal šprintér Ján Volko. Najrýchlejší Slovák zažiaril na majstrovstvách Európy v Mníchove, kde skončil v behu na 100 m štvrtý. Za trojkou najlepších sa umiestnil futbalista Milan Škriniar, strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková, ďalší futbalista Marek Hamšík, vodný slalomár Alexander Slafkovský, hokejista Erik Černák, paralyžiarka Henrieta Farkašová a zápasník Tajmuraz Salkazanov.Vlhová sa objavila na všetkých hlasovacích lístkoch, 104 žurnalistov ju dalo na 1. miesto. Slafkovský vyhral u desiatich hlasujúcich, celkovo mu dalo hlas 109 novinárov. Volka oslovilo 94 hlasujúcich. Zaujímavosťou je, že Zuzana Rehák Štefečeková sa objavila na viac anketových lístkoch (75) ako Milan Škriniar (68), ale keďže stopér Interu Miláno bol častejšie na vyšších pozíciách, dostal sa pred strelkyňu. Za desiatkou skončili Peter Sagan a Eliška Mintálová. Obaja boli tiež častejšie na lístkoch ako Tajmuraz Salkazanov, opäť však zavážil vyšší počet lepších umiestení u zápasníka, ktorý napokon uzatváral elitnú desiatku.Kategóriu kolektívov podľa očakávania ovládli hokejoví reprezentanti Slovenska. Zavážila nielen ich historická olympijská bronzová medaila – vôbec prvá pre samostatné Slovensko v kolektívnom športe, ale aj hra a výkony na svetovom šampionáte vo Fínsku, kde vypadli po boji s domácimi vo štvrťfinále. Hlas im dalo 113 zo 115 novinárov, 111 ich zaradilo na prvú priečku. O takmer 200 bodov menej získali futbalisti Slovana Bratislava, ktorým sa darilo v Európskej konferenčnej lige (EKL). Vlaňajší víťazi zo štvorkajaka rýchlostných kanoistov sa objavili na 58 lístkoch a skončili na 3. priečke.uviedol kapitán hokejistov Marek Hrivík.Paralympionikom roka sa stala alpská lyžiarka Henrieta Farkašová, ktorá získala na zimných paralympijských hrách v Pekingu dve zlaté medaily. Na ďalších priečkach skončili Alexandra Rexová a Jozef Metelka. Za paralympijský kolektív roka vyhlásili družstvo curlerov na vozíčku, štvrtý tím zo ZPOH. Ocenenie Športová legenda, ktorú určuje KŠR, tento rok dostala bývalá výborná skokanka do výšky Mária Mračnová. Trofej si prevzala práve v deň, počas ktorého si SOŠV pripomína 30. výročie svojho vzniku. Práve Mračnová bola jedna zo zakladateliek a potom dlhé roky podpredsedníčka vtedajšieho Slovenského olympijského výboru (SOV). Téma 30. výročia vzniku SOŠV bola jedna z nosných na slávnostnom galavečere. Talentom roka sa stal bronzový olympionik z Pekingu, jednotka draftu NHL a úspešný reprezentant Juraj Slafkovský. Za paralympijský talent roka vyhlásili zlatú medailistku z Pekingu Alexandru Rexovú.Komisia neolympijských športov SOŠV určila za najúspešnejšiu v neolympijských športoch v roku 2022 majsterku Európy v karate a bronzovú medailistku zo Svetových hier v Birminghame Ingrid Suchánkovú. Na ďalších priečkach skončili Monika Chochlíková a Štefan Svitko. Najúspešnejším kolektívom v neolympijských športoch je družstvo florbalových junioriek Slovenska, ktoré skončilo na 5. mieste na majstrovstvách sveta v Poľsku. V boji o primát zdolali kolegov z mužskej reprezentácie a reprezentačný tím v malom futbale. Klub športových redaktorov SSN udelil Cenu Štefana Mašlonku za poskytnutie najlepších tlačových služieb v roku 2022 organizátorom Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 v Banskej Bystrici a za dlhodobé tlačové služby Slovenskému atletickému zväzu.