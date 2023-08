Pozornosť v Ligue 1 sa opäť upiera na PSG,začiatok je v tieni Mbappeho

Paríž 10. augusta (TASR) - Pred novým ročníkom francúzskej Ligue 1 opäť púta pozornosť úradujúci majster Paríž Saint-Germain. Najviac Kylian Mbappe. Vzťah medzi klubom a futbalistom je napätý, cez leto navyše odišiel Lionel Messi a o prestup sa zaujíma aj ďalší elitný hráč Neymar. Nový ročník sa začne piatkovým duelom medzi Nice a Lille, PSG so Slovákom Milanom Škriniarom privíta o deň neskôr Lorient.



Mbappe získal štvrtýkrát za sebou ocenenie pre najlepšieho francúzskeho futbalistu a päťkrát v rade bol najlepší strelec Ligue 1. Už pred rokom zvažoval prestup do Realu Madrid a v PSG nakoniec zotrval za veľmi lukratívnych podmienok. Majster sveta z roku 2018 dostal právo podieľať sa na smerovaní klubu a vytvoriť koncept, ktorý pomôže tímu v Lige majstrov. Po roku, ktorý priniesol druhé vypadnutie PSG v osemfinále Ligy majstrov za sebou, Mbappe odmietol predĺžiť kontrakt platný do leta 2024 a najradšej by odišiel hneď. Tím ho vylúčil z tréningov "áčka" a začal rokovať s inými klubmi. Medzi nimi je aj saudskoarabský Al-Hilal, ktorý ponúkol za žiadaného útočníka rekordných 273 miliónov eur. Dostal povolenie na rozhovory s Mbappem, no kanonier sa odmietol stretnúť s jeho zástupcami.



"Nemôžeme nechať najlepšieho hráča na svete odísť zadarmo, to je nemožné," povedal prezident PSG Nasser al-Khelaifi ešte v júli pre AFP. Po dvoch rokoch sa z tímu porúčal aj Messi, ktorý zamieril do Interu Miami a Neymar oznámil v predošlých dňoch vedeniu PSG, že chce po šiestich rokoch opustiť Park princov. Tridsaťjedenročný krídelník by tiež najradšej odišiel ešte v lete, jeho cieľ je návrat do Barcelony.



Okrem napätia v ofenzíve čaká úradujúcich majstrov a favoritov ligy aj nové vedenie, trénera Christopha Galtiera nahradil Luis Enrique. Po svojom predchodcovi zdedil dlhodobú úlohu - zaznamenať s Parížanmi úspech v najprestížnejší súťaži na svete, v Lige majstrov. Aj za týmto účelom prišli do tímu okrem Škriniara aj Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Lee Kang-in či Marco Asensio. "Mohol som zostať v Bayerne Mníchov, no presvedčil ma záujem PSG, ich ambície a projekt, ktorý sa snažia rozbehnúť," povedal Hernandez.



Slovenský obranca strávil predchádzajúcich šesť sezón v Interi Miláno, získal s ním ligový titul, Taliansky pohár aj taliansky superpohár. V spojitosti s prestupom do PSG či iného európskeho veľkoklubu sa o ňom hovorilo už v júni 2022. Parížania plánovali uskutočniť transfer ešte v januári, keď Škriniar podpísal zmluvu a tento krok pobúril vedenie i priaznivcov Internazionale. Slovák prišiel v Miláne o kapitánsku pásku a následne ho postihli aj problémy s chrbticou. Slovenský reprezentačný stopér tak bol mimo hry niekoľko mesiacov, za PSG však už nastúpil v prípravných zápasoch.



Vedenie Ligue 1 prináša aj zmeny v organizácii. Počet tímov sa zredukoval po vyše dvoch dekádach z 20 na 18. Cieľ je menšia zaneprázdnenosť v domácej súťaži a lepšie výsledky na európskej scéne. Kompetentní chcú aj výhodnejšiu zmluvu o vysielacích právach, najmä v zahraničí. Je to snaha vyrovnať sa na trhu zvyšným štyrom veľkým klubovým súťažiam v Anglicku, Španielsku, Taliansku a Nemecku.