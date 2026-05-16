Pozrite si zostavy úvodného zápasu SR v B-skupine
Autor TASR
Fribourg 16. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpili na svoj úvodný zápas 89. MS vo Švajčiarsku v bránke so Samuelom Hlavajom. V pozícii dvojky figuroval Adam Gajan. Tréner Vladimír Országh nominoval na duel siedmich obrancov, medzi ktorých sa nevošiel Jakub Meliško. V ofenzíve mal k dispozícii trinástich útočníkov.Tímy vykorčuľovali na ľad v týchto zostavách:
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák/
Slovensko: Hlavaj - Gajdoš, Rosandič, Kmec, Koch, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Okuliar, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Hrivík, Faško-Rudáš - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Kollár, Petrovský - Minárik
Nórsko: Normann - Krogdahl, Käsastul, Johannesen, Solberg, Hurrod, Östby, Saxrud-Danielsen - Ronnild, Vikingstad, E. Salsten - Eriksen, Bakke Olsen, Vesterheim - Martinsen, Koblar, Pettersen - Berglund, Ostrem Salsten, Steen
