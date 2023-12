Práce na Futbal Tatran Aréne v Prešove budú pokračovať

Prešov 13. decembra (TASR) - Práce na výstavbe futbalového štadióna Futbal Tatran Aréna (FTA) v Prešove budú po útlme pokračovať. Spoločnosť AVA-stav, s.r.o., ktorá je zhotoviteľom stavby, sa v utorok (12. 12.) dohodla s mestom a spoločnosťou FTA a vzala späť výpoveď zmluvy. Mestu ju zaslala v uplynulých dňoch. Dôvodom bol posun prác pre chýbajúce projektové dokumentácie. Tie sa museli prispôsobovať sprísneným požiadavkám pre konanie Majstrovstiev Európy (ME) hráčov do 21 rokov v júni 2025.



Ako povedal primátor Prešova František Oľha, prvé sedenie na mestskom úrade k projektovej dokumentácii mali 10. októbra, ale odvtedy sa nevedeli dopracovať k súhlasu a vznikali ďalšie prestoje, keď zhotoviteľ nemohol fungovať.



"Hlavná požiadavka bola, že tým, že sa stavba mierne upravovala a dochádzalo k omeškaniu projektových dokumentácií aj stavebných činností, tak zhotoviteľ požadoval dodatkom k zmluve akceptovanie oneskorenia na stavbe, ktoré bolo spôsobené objektívnymi príčinami. To je aj súčasťou dohody o urovnaní, že bude vypracovaný dodatok k zmluve, kde bude termín posunutý tak, aby štadión mohol byť realizovaný. Takisto máme stanovisko Slovenského futbalového zväzu (SFZ), že termín kolaudácie a odovzdania stavby február 2025 je dostatočný. Dva mesiace sa posunie termín," uviedol Oľha.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa mesta Prešov Terézia Rácová, súčasťou dohody je aj stanovenie harmonogramu dodania projektových dokumentácií a harmonogramu prác vrátane pozastavení stavby. Boli podľa nej nutné z dôvodu čakania na schválenie projektovej dokumentácie z Európskej futbalovej únie (UEFA) a SFZ a prepracovania projektových dokumentácií na to, aby sa v Prešove nehrali iba zápasy európskych pohárov.



"Základný problém bol v neaktualizovaných projektových dokumentáciách stavby. Je pravda, že sme čakali na stanovisko UEFA a Slovenského futbalového zväzu (SFZ), ktoré sme dostali 6. decembra," povedal Rastislav Mochnacký, konateľ spoločnosti FTA, ktorá je zodpovedná za výstavbu štadióna. Stavebné práce budú podľa neho pokračovať hneď, ako to počasie dovolí.



FTA s kapacitou takmer 6500 miest má spĺňať kritériá UEFA tretej kategórie. Rovnako má byť jedným z dejísk ME vo futbale hráčov do 21 rokov v roku 2025. Stavia ho galantská spoločnosť AVA-stav, s. r. o. za vysúťaženú sumu 21,2 milióna eur bez DPH. Na financovaní výstavby sa podieľa mesto Prešov a Prešovský samosprávny kraj, každý sumou 7,14 milióna eur. Podporu vo výške viac ako 4,8 milióna eur schválil štátny Fond na podporu športu a 2,4 milióna eur poskytne SFZ.