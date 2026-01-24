Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 24. január 2026Meniny má Timotej
< sekcia Šport

Práce v Livigne už sú podľa Eliascha v poriadku

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

V Livigne, kde sa majú konať súťaže v snoubordingu a akrobatickom lyžovaní, boli technické problémy s výrobou umelého snehu.

Autor TASR
Livigno 24. januára (TASR) - Prezident Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Johan Eliasch vyjadril spokojnosť nad dokončením príprav v stredisku Livigno pred ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Len pred mesiacom sa pritom obával časovej tiesne.

V Livigne, kde sa majú konať súťaže v snoubordingu a akrobatickom lyžovaní, boli technické problémy s výrobou umelého snehu. „Mali sme veľké šťastie na chladné počasie, ktoré umožnilo produkciu snehu. Dosiahli sme všetky naše ciele. Je to typický taliansky spôsob – doviesť všetko k dokonalosti, ale až na poslednú chvíľu,“ uviedol Eliasch podľa agentúry APA. Šesťdesiattriročný funkcionár dodal, že s prípravami to vyzerá veľmi dobre a fanúšikom sľúbil „16 fascinujúcich dní, ktoré uchvátia svet“.
.

Neprehliadnite

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Mrazivé dni sú konečne preč. Alebo sa vrátia?

FOTO: MIMORIADNY OBJAV: Jaskynné umenie môže mať vyše 67.800 rokov

TOMÁŠ: Na dôchodkový systém sa kvôli konsolidácii siahať nebude